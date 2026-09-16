Philippa, din Berwick-upon-Tweed, Marea Britanie, a primit plângeri de la compania de administrare a clădiri. Ea spune că gazonul este tuns regulat de un grădinar, iar jucăriile copiilor sunt strânse când nu sunt folosite.

„Cred că este ceva meschin. Deși locuim într-o clădire de grad I și există parcuri frumoase în jur, este grădina mea privată și o proprietate locuită, nu una de stat", a spus ea. „Sunt văduvă cu doi copii mici și trec prin tratament pentru cancer la sân. Ar putea avea puțină empatie pentru faptul că am multe pe cap în acest moment" a declarat femeia, citată de publicația The Mirror.

Philippa a rămas văduvă în 2023, după moartea soțului său, ofițer în Marina Regală. Ea a postat un videoclip online care a strâns 42.000 de vizualizări, iar reacțiile au fost în mare parte de susținere: „Vecinii tăi au prea mult timp liber! Trimite-le invitații la o petrecere în grădină", a scris un utilizator.

Compania de administrare a patrimoniului a transmis: „Clădirea este o proprietate de grad I, cu terenuri administrate de companie. Acționăm imparțial pentru a ne asigura că acordurile de închiriere și liniile directoare sunt respectate, pentru a menține un mediu sigur, pașnic și bine întreținut pentru toți locuitorii, inclusiv pentru familii."