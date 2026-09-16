Costurile mari cu energia, lipsa angajaților bine pregătiți și birocrația sunt printre problemele semnalate de mediul de afaceri.

România a coborât într-un singur an 12 poziții într-un top al institutului elvețian IMD, în care sunt analizate 70 de economii din toată lumea. Acum suntem locul 61, de la 49, în 2025, în privința condițiilor oferite pentru dezvoltarea afacerilor și capacitatea de creștere economică.

Se vede asta, de exemplu, în sectorul auto, unul dintre principalele motoare ale economiei românești.

Mihai Bordeanu, reprezentant al industriei auto: „O să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment extraordinară. Mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.”

Nu numai în industria auto, ci și în alte industrii, unul dintre motive este prețul energiei, care s-a dublat față de acum câțiva ani.

Ondrej Safar, reprezentant al sectorului energetic: „A fost 100 de euro plus. Și noi comparăm regiunea noastră cu Spania, Scandinavia, unde prețul este 50-60 de euro. Trebuie să avem strategie, plan de investiție, dacă compari potențialul României în regiune, noi avem tot ce este în Spania, noi avem potențial pentru regenerabile, avem gaze din Marea Neagră, avem tot ce se poate să fim la același nivel ca Spania, dar trebuie să avem plan.”

România ține tot mai greu pasul cu celelalte economii, și multe companii au fost nevoite să recurgă la disponibilizări. În unele domenii ar fi nevoie de angajați tineri, care sunt însă foarte slab pregătiți. De exemplu, în agricultură.

Alexander Degianski, președintele Clubului fermierilor români: „În momentul în care din 16 studenți care s-au prezentat la poarta fermei, 9 nu știau ce înseamnă fotosinteză, pentru mine noaptea a fost evidentă. Salariile sunt bune, condițiile sunt foarte bune, am utilaj dotat cu AI, primul din Europa, care recunoaște diferențial buruienile, pentru a opera pe un utilaj de 700-800.000 de euro, ai nevoie de o pregătire serioasă, care din păcate nu este asigurată.”

O șansă ar putea fi noul cadru financiar al Uniunii Europene.

Paul Aparaschivei, director executiv Concordia: „România are la dispoziție 60 de miliarde de euro pe viitorul buget, dar se poate înțepa la o găleată mult mai mare, de 400 de miliarde euro, ori acolo, ca să poți să te bați de la egal la egal cu Germania, cu Franța, ai nevoie de o forță de muncă competentă și bine trăinuită.”

Organizația patronală Concordia, care reprezintă aproape o treime din economia României, a lansat un plan cu zece propuneri pentru viitorul Guvern.