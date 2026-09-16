Comisia pentru Aplicarea Legii din Texas a trimis primarului Dennis Haws o scrisoare pe 9 septembrie prin care a revocat licența orașului de a opera propriul departament de poliție, stabilind că acesta „nu a îndeplinit standardele minime". Investigația din 5 august a constatat că departamentul nu a putut furniza dovezi că aduce beneficii publice comunității și că îi lipseau 18 politici obligatorii, inclusiv privind uzul de forță, urmărirea vehiculelor și modul în care tratau cu suspecții, arată New York Post.

Investigația a fost declanșată după ce Jennifer Combs a fost reținută pentru „alarmă falsă” și ținută o noapte în închisoare, în luna mai, după o postare pe Facebook în care susținea că bacteriile din conductele de apă din Trinidad au îmbolnăvit locuitori ai orașului. Șefii poliției și-au susținut măsura arestării femeii, deși chiar primăria publicase un anunț pe 21 aprilie prin care îndemna locuitorii să fiarbă apa pentru a „evita bacteriile dăunătoare".

De asemenea, poliția l-a reținut pe un susținător al femeii, bloggerul Winston Noles, pentru conduită necorespunzătoare, după ce a afișat un panou cu mesajul „f–k bad cops" în fața primăriei. Ambele acuzații au fost ulterior retrase.

Șeful poliției, Charles Gregory, a demisionat pe 19 iunie. Judecătorul care a aprobat mandatul de percheziție pentru Jennifer Combs a scris o scrisoare dură în care a pus la îndoială „acuratețea, completitudinea și fiabilitatea informațiilor" prezentate de doi ofițeri. Parchetul Districtului Henderson a anunțat în august că nu va mai prelua cazuri de la acest departament.

Problemele cu apa, confirmate oficial

Pe de altă parte, Comisia pentru Calitatea Mediului din Texas a găsit probleme cu alimentarea cu apă a Trinidadului – adică exact îngrijorarea ridicată în mod public de Combs.

Combs a scris pe Facebook: „Luni de zile, cetățenii care au pus la îndoială acest departament au fost respinși, atacați și, în cazul meu, arestați. Acum agenția de stat responsabilă cu reglementarea aplicării legii din Texas a confirmat că acest departament nu a putut demonstra conformitatea nici măcar cu standardele minime. Nu noi am fost problema. Noi am expus-o."

Primarul Haws a declarat că decizia statului „nu este o surpriză": „A existat multă neglijență de-a lungul anilor. Ne îndreptăm într-o direcție pozitivă." Departamentul, care deservea o localitate de peste 800 de locuitori, se va închide oficial vineri, iar Biroul Șerifului din Comitatul Henderson va prelua toate apelurile de urgență.