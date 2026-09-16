Social-democrații recunosc că poartă negocieri și nu exclud un parteneriat cu AUR. Doar că partidul lui George Simion vrea să dea premierul, altfel nu oferă voturile pentru învestire. Iar Kelemen Hunor spune că mâine, la Cotroceni, va propune o altă variantă de Executiv.

Deși a spus în repetate rânduri că va nominaliza un nou premier doar când va exista o majoritate în Parlament pentru a fi învestit, președintele Nicușor Dan, constrâns de situație, a convocat până la urmă consultări cu toate partidele parlamentare. I-a chemat și pe neafiliați.

Primii pe listă sunt cei din PSD, care îi vor da președintelui două variante: Guvern politic cu premier Sorin Grindeanu sau guvern creat în jurul social-democraților.

Marian Neacșu, deputat PSD: „Cel mai important lucru e să avem un guvern și sunt convins că foarte multă lume gândește în același principiu”.

Reporter: „Și-a activat PSD negociatorii?”

Marian Neacșu: „Au fost activi toată perioada”.

Unul dintre ei pare să fie fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, pe care l-am surprins într-o discuție cu Mohammad Murad, deputatul AUR. Cel din urmă a cerut în repetate rânduri o apropiere între PSD și AUR.

Reporter: „Domnul Murad respectă cerințele partidului AUR?”

Petrișor Peiu, senator AUR: „Domnul Murad poate să aibă diferite opinii, dar este solidar cu colegii săi din AUR, atunci când e vorba de vot. Nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză și credem că cea mai bună garanție e ca poziția de premier să aparțină AUR”.

Un guvern PSD, „linia roșie” a PNL și USR

PNL și USR spun la unison că nu se pune problema să susțină un Guvern pe care îl numesc roșu.

Ionel Bogdan, deputat PNL: „În loc să fie mai flexibil spre rezolvarea crizei, încearcă tot mai mult să ducă lucrurile spre o guvernare PSD. Ori noi și USR nu susținem o variantă de guvern PSD”.

Așa că liderul UDMR, Kelemen Hunor, vine cu o nouă variantă de Executiv, care să îi împace pe cei din PSD și PNL.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Un guvern alcătuit din funcţionari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experienţă”.

Cea mai lungă criză politică din istoria postdecembristă a României împlinește joi 135 de zile. Atât a trecut de când Guvernul Bolojan a căzut prin moțiunea de cenzură a celor de la PSD-AUR.