Începând de joia aceasta, de la ora 19:00, podcastul este disponibil atât pe canalul de YouTube, cât și pe VOYO.

În fiecare săptămână, Cosmin Stan va discuta cu oameni care au ajuns, la un moment dat, în fața unei decizii: să continue la fel sau să pună punct și să o ia de la capăt. Vor vorbi despre momentele care i-au marcat în viață, despre alegerile care le-au schimbat parcursul și despre curajul de a merge mai departe – conversații sincere despre viață, vulnerabilitate, succes și schimbare.

„Am făcut «Punct. Și de la capăt.» pentru că, după ani în care am pus întrebări și am primit răspunsuri, am înțeles că cele mai interesante povești nu sunt despre succes, ci despre momentele în care un om trebuie să aleagă. Despre frica de a pierde, despre curajul de a renunța și despre prețul pe care îl plătim pentru deciziile care ne schimbă viața. În fiecare episod caut acel moment de ruptură care spune, de fapt, cine suntem. Pentru că, uneori, după punct, nu se termină povestea. Abia atunci începe”, spune Cosmin Stan.

Artista ADDA este cea care va deschide seria de interviuri, însă printre invitații podcastului se vor afla și antreprenorul Dragoș Petrescu, dr. Monica Mănișor, medic primar neuroradiologie intervențională, și antreprenoarea Raluca Epureanu.

Nu ratați, în fiecare joi, de la ora 19:00, un nou episod al podcastului Punct. Și de la capăt, pe canalul de YouTube și pe VOYO.