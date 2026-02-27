Conform unui comunicat al MJ, evaluarea realizată de comitet a vizat cadrul legal, instituţional şi de politici publice în domeniul guvernanţei publice, analizând evoluţiile înregistrate în ultimii ani în ceea ce priveşte consolidarea arhitecturii instituţionale, modernizarea instrumentelor de politici publice şi întărirea capacităţii administrative.

Procesul de evaluare a presupus un efort susţinut de adaptare şi aliniere la standardele şi recomandările OCDE.

Ministerul Justiţiei susţine că a contribuit activ la procesul de evaluare desfăşurat în cadrul Comitetului pentru Guvernanţă Publică al OCDE, demers coordonat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de punct focal naţional pentru acest comitet.

Procesul a fost realizat în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autoritatea pentru Digitalizarea României şi Institutul Naţional de Administraţie.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, a facilitat dialogul interinstituţional şi cooperarea cu Secretariatul OCDE.

Ministerul Justiţiei mai arată că a contribuit la adoptarea unor măsuri concrete destinate implementării recomandărilor formulate de Comitetul pentru Guvernanţă Publică, în vederea alinierii legislaţiei şi politicilor naţionale la standardele OCDE în domeniul guvernanţei publice.

Aceste măsuri au vizat modernizarea cadrului legislativ şi normativ, dezvoltarea instrumentelor de politici publice, precum şi consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor şi a cooperării interinstituţionale în mai multe domenii, printre care:

* consolidarea transparenţei şi integrităţii în procesul decizional public prin obligativitatea înregistrării interacţiunilor dintre decidenţii din Guvern şi din Parlament cu terţi în Registrul Unic pentru Transparenţa Intereselor/RUTI;

* prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese şi consolidarea integrităţii în sectorul public prin adoptarea legii privind restricţiile pre- şi post-angajare în sistemul public (pantouflage);

* consolidarea cadrului strategic în domeniul justiţiei, în vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor judiciare, asigurarea accesului efectiv la justiţie, combaterea corupţiei şi a criminalităţii, precum şi întărirea managementului strategic.