Un studiu efectuat pe adulți brazilieni a constatat că un aport mai mare de îndulcitori artificiali a fost legat de un declin cognitiv mai rapid, în special la persoanele sub 60 de ani și la cele cu diabet.

Autorii studiului au descoperit că utilizarea intensă a anumitor înlocuitori ai zahărului a fost legată de o scădere mai rapidă a memoriei și a gândirii, efect și mai pronunțat în rândul persoanelor cu diabet, se arată într-un raport publicat de jurnalul Neurology, jurnalul medical al Academiei Americane de Neurologie.

