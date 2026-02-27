O femeie a intrat să fure, s-a tăiat într-un ciob de sticlă și a lăsat totul acoperit de sânge. Când poliția a ajuns la fața locului, a găsit infractoarea încuiată într-un congelator din patiserie, potrivit El Caso.

Femeia, a cărei vârstă, naționalitate sau antecedente nu au fost făcute publice, a fost arestată pentru furt prin efracție și a ajuns deja în fața instanței.

S-a ascuns în congelator după ce s-a rănit

Faptele au avut loc vineri, 20 februarie. În cursul dimineții, femeia a mers la patiserie și a intrat pentru a fura. Hoața a spart un geam pentru a pătrunde în interior, însă, în acest proces, s-a tăiat și a început să sângereze în tot localul.

De asemenea, nu și-a calculat bine timpul și, după ce a căutat prin spațiu, nu a mai reușit să scape.

Soluția ei a fost să caute un loc unde să se ascundă, sperând că agenții nu o vor găsi, dar nu a avut noroc.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, au văzut sânge pe podea și au început să verifice incinta. După scurt timp, au reușit să o localizeze pe hoață, ascunsă într-un congelator, printre brioșe.

Agenții au arestat-o, fiind acuzată de furt prin efracție, faptă pentru care a fost deja judecată, potrivit angajaților patiseriei.

Afacere de familie afectată de jaf

Angajatele, o mamă și cele două fiice ale sale, au relatat cazul pe rețelele sociale, plângându-se de situație și spunând că „este foarte nedrept” să se întâmple așa ceva într-o afacere de familie.

Potrivit uneia dintre fiice, este foarte frustrant să te trezești la trei dimineața pentru a pregăti prăjiturile și să vezi că cineva a intrat să fure și ți-a distrus întreaga muncă.

Ea mai spune că, deoarece femeia s-a rănit și a umplut totul de sânge, au fost nevoite să angajeze o firmă de curățenie pentru a dezinfecta spațiul.

În plus, ascunzându-se în congelator, hoața a compromis toate produsele pregătite pentru weekend. Familia a mers sâmbătă în fața judecătorului pentru a da declarații.

Din fericire, datorită ecoului din mediul online, oamenii și-au arătat solidaritatea, iar duminică, atunci când au redeschis, mulți clienți au venit să cumpere pentru a le sprijini afacerea.