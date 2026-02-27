Xiaohui, un băiat de 10 ani din orașul Zhengzhou, provincia Henan, locuia cu tatăl său de la divorțul părinților, în urmă cu doi ani, a relatat South China Morning Post, citează VnExpress.

De-a lungul anilor, el a economisit peste 10.500 de euro din banii primiți de „Anul Nou Chinezesc”, sumă depusă într-un cont bancar deschis de tatăl său pe numele lui. După ce tatăl s-a recăsătorit, Xiaohui s-a mutat să locuiască împreună cu mama sa.

Ulterior, băiatul a descoperit că tatăl său retrăsese aproximativ 10.900 de euro, inclusiv dobânda din cont, pentru a plăti nunta, potrivit publicației britanice Independent. Când Xiaohui i-a cerut banii înapoi, tatăl a refuzat. El a susținut că banii fuseseră oferiți de rude și prieteni și că intenționa să îi păstreze până când fiul său va ajunge la maturitate.

Xiaohui a intentat apoi un proces împotriva tatălui său, iar acesta a susținut că băiatul fusese influențat de mama sa.

Instanța: banii aparțin copilului

Instanța a decis că banii primiți cu ocazia „Anului Nou Chinezesc” îi aparțin în mod legal lui Xiaohui. Judecătorii au arătat că retragerea și utilizarea fondurilor fără consimțământul fiului au încălcat drepturile de proprietate ale copilului, în pofida statutului tatălui de tutore legal. Instanța i-a ordonat acestuia să returneze întreaga sumă, inclusiv dobânda.

În timpul „Anului Nou Chinezesc” în China, copiii și adulții necăsătoriți primesc plicuri roșii ca simbol al norocului. Banii sunt adesea păstrați de părinți, care îi pot folosi pentru a echilibra sumele oferite altora sau pentru a-i împiedica pe copii să îi cheltuiască pe jocuri video.

Potrivit Codului Civil al Chinei, banii primiți în plicuri roșii sau „banii norocoși” oferiți în timpul sărbătorilor sunt considerați un cadou și aparțin copilului. Copiii sub opt ani nu pot folosi banii pe cont propriu, în timp ce cei peste opt ani îi pot cheltui pe rechizite școlare, jucării mici sau alte obiecte adecvate vârstei.

În calitate de tutori legali, părinții sunt responsabili pentru protejarea bunurilor copiilor lor minori și pot administra sau păstra banii primiți în plicuri roșii în numele acestora. Totuși, nu au voie să îi însușească sau să îi folosească în scopuri personale.