Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 februarie, în jurul orei 05:00, când în punctul de frontieră s-a prezentat pentru control un bărbat de 31 de ani, cetățean moldovean, șofer al autocarului. În baza profilului de risc stabilit de polițiștii din cadrul ITPF Iași, a fost dispus un control amănunțit al mijlocului de transport.

La scanarea bagajelor, autoritățile au identificat un colet suspect, care părea o simplă pungă cu dulciuri. În interior au fost descoperite 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, disimulate pentru a evita depistarea.

Șoferul nu deținea documentele necesare transportului de muniție și a declarat că a preluat pachetul la solicitarea unei conaționale, fără să cunoască ce conține. În urma verificărilor, polițiștii au identificat o femeie de 31 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a recunoscut că preluase coletul pentru a-l transmite unei persoane din Italia.

Cercetările au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui, al criminaliștilor Poliției de Frontieră Vaslui și al polițiștilor de frontieră din Huși.

Întreaga cantitate de muniție a fost reținută pentru continuarea cercetărilor. În cauză se efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și tentativă de contrabandă calificată, dosarul urmând să fie înaintat autorităților competente pentru soluționare.