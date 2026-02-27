Individul era supărat că femeia de 41 de ani nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook și a amenințat-o că o omoară dacă va refuza în continuare.

Cei doi au format un cuplu pentru o vreme, dar femeia a decis să nu continue relația. Furios că nu poate ține legătura cu ea, nici măcar în mediul online, bărbatul a atacat-o în casă. Speriată de scenele violente, fiica de 17 ani a femeii a sunat la 112, iar un echipaj de poliție a ajuns imediat la fața locului.

Agenții au constatat că viața și integritatea celor două erau în pericol și au emis, pentru ambele, ordine de protecție provizorii, valabile timp de 5 zile. În plus, bărbatul violent va purta o brățară electronică de monitorizare.

Bărbatul este reținut pentru violare de domiciliu, șantaj și amenințare, iar un judecător de drepturi și libertăți urmează să decidă în privința arestării sale preventive.