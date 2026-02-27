Individul era supărat că femeia de 41 de ani nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook și a amenințat-o că o omoară dacă va refuza în continuare.

Cei doi au format un cuplu pentru o vreme, dar femeia a decis să nu continue relația. Furios că nu poate ține legătura cu ea, nici măcar în mediul online, bărbatul a atacat-o în casă. Speriată de scenele violente, fiica de 17 ani a femeii a sunat la 112, iar un echipaj de poliție a ajuns imediat la fața locului.

Agenții au constatat că viața și integritatea celor două erau în pericol și au emis, pentru ambele, ordine de protecție provizorii, valabile timp de 5 zile. În plus, bărbatul violent va purta o brățară electronică de monitorizare.

Bărbatul este reținut pentru violare de domiciliu, șantaj și amenințare, iar un judecător de drepturi și libertăți urmează să decidă în privința arestării sale preventive.

Citește și
Cel mai mare tunel rutier din țară, construit pe Autostrada A1 în vestul României, prinde contur. Cum arată. VIDEO
Cel mai mare tunel rutier din țară, construit pe Autostrada A1 în vestul României, prinde contur. Cum arată. VIDEO