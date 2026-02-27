Accidentul s-a produs la scurt timp după ora 16:00, pe Viale Vittorio Veneto, în timp ce tramvaiul circula dinspre Piazza Repubblica către Porta Venezia.

Vehiculul a ieșit de pe șine, s-a izbit de o clădire și a lovit mai multe persoane. Unele dintre ele au fost prinse sub tramvai, echipele de intervenție lucrând pentru a le scoate. Victima decedată este un bărbat, a cărui identitate nu a fost încă stabilită. Potrivit primelor informații, acesta ar fi fost un trecător care se afla în zonă în momentul impactului.

Mărturiile pasagerilor

„Am simţit ceva sub tramvai, apoi am căzut cu toţii şi am fost aruncaţi în toate părţile. Nu am înţeles ce s-a întâmplat”, a spus o femeie care se afla în tramvai şi se îndrepta spre fiica ei. „Totul s-a întâmplat brusc. Tramvaiul trebuia să meargă drept, dar a deraiat şi s-a izbit de perete”, a explicat un alt pasager.

„Am crezut că este un cutremur. Stăteam jos pe scaun şi am ajuns pe podea, împreună cu ceilalţi pasageri. A fost îngrozitor”, a declarat un bărbat rănit pentru agenţia Ansa. „Din fericire, m-am lovit doar la genunchi, dar bărbatul de lângă mine sângera din cap”, a povestit el. „Mi-a luat ceva timp să mă ridic şi să cobor”, a adăugat pasagerul.

39 de răniți și o anchetă pentru ucidere din culpă

La locul accidentului au intervenit mai multe ambulanțe, pompierii – cu cinci autospeciale și 25 de oameni – precum și poliția și serviciile de urgență 118. O persoană rănită a fost transportată la spital în cod roșu, șase în cod galben, iar 32 în cod verde.

În momentul deraierii, tramvaiul era plin de pasageri, care au fost aruncați la podea în urma impactului. Nu este clar, deocamdată, dacă unele persoane traversau strada, iar vatmanul a fost nevoit să frâneze brusc sau să facă o manevră de evitare, ceea ce ar fi dus la ieșirea de pe șine și la impactul cu clădirea.

Procurorul-șef din Milano, Marcello Viola, s-a deplasat la locul accidentului, în zona Porta Venezia. Potrivit informațiilor disponibile, în următoarele ore va fi deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.