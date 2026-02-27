Cămătarii pretindeau dobânzi de până la 50 la sută, spun anchetatorii.

Potrivit procurorilor, presiunile au început în momentul în care oamenii nu au mai putut să restituie împrumuturile și să achite și dobânzile enorme. Aceștia trebuiau să restituie, în unele cazuri și sume de două ori mai mari, într-o perioadă scurtă de timp. Cei suspecți de camătă s-au folosit și de alți indivizi trimiși special pentru intimidare și amenințări la adresa famiilor.

Mai mult, spun anchetatorii, în unul dintre cazuri au fost sparte geamurile de la sediul unei firme administrate de către o o persoană care a luat bani cu împrumut. Potrivit unor surse din anchetă, una dintre victime ar fi ajuns la limită și de teamă a decis să ceară ajutor.

Vineri s-au făcut percheziții în locuințele mai multor indivizi din Cluj-Napoca și Florești.

Au fost ridicate mai multe documente și agende în care ar fi ținut evidența persoanelor de la care trebuiau să recupereze bani. Până în prezent, prejudiciul estimat în acest caz depășește 200 mii euro. Trei persoane sunt încă audiate iar în acest caz continuă cercetările pentru camătă, șantaj și distrugere.