Nu ai nevoie de aluat făcut în casă, de împăturiri complicate sau de tehnici speciale, ci doar de câteva ingrediente și de o metodă simplă de așezare a foilor, pentru o plăcintă ușoară, pufoasă și plină de savoare.

Ce este tiropita

Tiropita, una dintre cele mai apreciate plăcinte sărate din Grecia, își ia numele din cuvintele grecești tyri (brânză) și pita (plăcintă), așa că traducerea este cât se poate de simplă: „plăcintă cu brânză”.

Se prepară din foi subțiri și unse cu unt, care învelesc o umplutură cremoasă de brânză și ouă, de obicei cu feta. Rezultatul este o combinație echilibrată între textura crocantă a foilor și umplutura bogată și cremoasă.

Această plăcintă este savurată la micul dejun, ca gustare sau alături de alte aperitive.

Originile tiropitei

Istoria tiropitei datează de mii de ani. Printre precursoarele sale se numără plăcintele din perioada bizantină, cunoscute sub numele de plakountas tetyromenous și en tyritas plakountas, expresii care se refereau la plăcinte cu brânză. La rândul lor, acestea își aveau originile în plăcintele romane numite placenta, preparate din straturi de aluat și brânză.

Există și teorii potrivit cărora, de-a lungul timpului, influențele bucătăriei turcești și ale bucătarilor din Asia Centrală, care preparau pâini și aluaturi în straturi, au contribuit la dezvoltarea acestor plăcinte.

De-a lungul secolelor, familiile grecești au folosit ingrediente simple, precum făina, uleiul și brânza, transformând treptat aceste plăcinte într-un preparat tradițional, apreciat pentru gustul său reconfortant. De la cuptoarele din satele grecești până la brutăriile aglomerate din orașe, tiropita a evoluat în deliciul auriu și crocant pe care îl savurăm astăzi, conform flymetothemoontravel.

Ce tip de brânză este cel mai potrivit pentru tiropita

Secretul unei plăcinte grecești cu brânză (tiropita) reușite stă în calitatea brânzeturilor folosite.

Ingredientul de bază este întotdeauna brânza feta, de preferat cea grecească. Eu folosesc feta autentică, preparată din lapte de oaie. Evită variantele cu conținut redus de grăsime sau pe cele deja mărunțite, deoarece tind să fie mai uscate și mai puțin aromate.

Feta autentică, din lapte de oaie, are gustul ușor acrișor și textura sfărâmicioasă potrivite pentru această plăcintă. Unele sortimente sunt mai sărate decât altele, așa că alege o feta cu gust blând, care să nu fie prea sărată.

Pentru a echilibra gustul intens al brânzei feta, adaug gruyère sau varianta grecească a acesteia, graviera . Graviera are o aromă ușor dulce, este discret sărată și se topește foarte bine.

Rețeta tradițională de tiropita grecească

Ingrediente

Cantități pentru o porție de bază

• 8–10 foi de plăcintă filo

• 200 g brânză feta, sfărâmată

• 180 ml smântână pentru gătit, cu un conținut ridicat de grăsime

• 100 g parmezan ras, Regato sau kefalograviera

• 100 g brânză Gouda rasă sau Emmental

• 100 g brânză ricotta sau anthotyro

• 2 ouă mari, bătute

• 2 linguri de mentă proaspătă, opțional

• ulei de măsline sau unt topit

• semințe de susan, opțional

• piper proaspăt măcinat

Mod de preparare

Dacă folosești foi filo din comerț pentru această rețetă de tiropita, este important să le dezgheți complet. Pentru acest lucru, mută-le din congelator în frigider cu o zi înainte de preparare. Dacă nu ai mai lucrat cu foi filo, este recomandat să citești câteva sfaturi despre modul în care trebuie manipulate înainte de a începe.

Pregătește umplutura pentru tiropita. Această rețetă tradițională folosește trei tipuri diferite de brânză pentru un plus de savoare. Sfărâmă brânza feta cu o furculiță într-un bol încăpător, apoi adaugă ouăle bătute, celelalte brânzeturi rase și smântâna pentru gătit. Toacă mărunt câteva frunze de mentă proaspătă și încorporează-le în amestec. Condimentează cu piper proaspăt măcinat și omogenizează bine cu o lingură. Pune umplutura la frigider pentru 20–30 de minute.

Ai nevoie de o tavă mare, de aproximativ 20 × 30 cm. Unge cu o pensulă de bucătărie baza și marginile tăvii cu unt. Așază prima foaie filo pe fundul tăvii și unge-o cu puțin ulei de măsline sau unt topit. Repetă procedeul cu încă 4–5 foi. În total, vei folosi 5–6 foi pentru baza plăcintei.

Toarnă umplutura cu brânză feta peste foi și niveleaz-o cu o spatulă. Taie cu un cuțit marginile de aluat care depășesc tava, apoi îndoaie foile rămase peste umplutură. Acoperă plăcinta cu încă 4–5 foi filo, ungând fiecare foaie cu ulei sau unt topit înainte de a o adăuga pe următoarea.

Îndoaie marginile spre interior. Unge și suprafața plăcintei cu ulei sau unt, stropește cu puțină apă și presară semințe de susan. Dacă folosești foi filo din comerț, crestează ușor suprafața cu un cuțit ascuțit, pentru a permite aburului să iasă în timpul coacerii.

Coace tiropita în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 45–50 de minute, până când foile devin crocante și capătă o culoare aurie. Lasă plăcinta să se răcească puțin înainte de servire.

Cu ce se servește tiropita

Tiropita poate fi servită atât caldă, imediat după ce o scoți din cuptor, cât și după ce se răcește. Este potrivită pentru micul dejun, ca gustare sau ca aperitiv.

Dacă o servești la felul principal de prânz, poți să o combini cu o salată de roșii, castraveți, măsline și ceapă roșie, care completează bine gustul sărat și cremos al brânzeturilor. Merge foarte bine și cu iaurt grecesc simplu sau cu sos tzatziki.

Dacă vrei să pregătești o masă în stil grecesc, poți pune alături câteva măsline Kalamata, legume proaspete, ardei copți sau o salată verde cu puțin ulei de măsline și zeamă de lămâie. Nu ai nevoie de garnituri complicate, pentru că tiropita este deja consistentă și plină de gust.