Peste 650 de școli din România vor primi finanțare pentru activități menite să reducă abandonul școlar și analfabetismul funcțional. Ministerul Educației a publicat lista unităților de învățământ selectate, iar în program vor fi incluși toți elevii din ciclul primar ai acestor școli.

Finanțarea este acordată prin proiectul PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție, notează News.ro. Sunt vizate școlile în care riscul de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar este foarte mare sau mare, potrivit datelor din Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și indicelui UNICEF privind marginalizarea comunitară.

Ce activități vor fi finanțate în școli

Banii vor putea fi folosiți pentru lecții individualizate și activități de recuperare a materiei, dar și pentru asigurarea hranei elevilor care participă la proiect.

De asemenea, școlile vor putea organiza activități extracurriculare și extrașcolare, vor putea cumpăra materiale didactice și resurse educaționale pentru orele remediale și de sprijin și vor putea asigura servicii de consiliere pentru elevi și părinți, inclusiv consiliere și orientare școlară.

Cum au fost selectate școlile

Proiectele au fost selectate în funcție de punctajul obținut, în ordine descrescătoare, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.798/2026. Selecția s-a făcut în limita bugetului disponibil pentru runda 2026-2027.

Ministerul Educației va încheia acorduri de finanțare cu școlile admise în program.

Unitățile de învățământ aflate pe lista de rezervă ar putea primi, la rândul lor, finanțare dacă vor rămâne bani disponibili, în urma retragerii unor școli, a renunțării la proiecte sau a suplimentării bugetului.

România, printre ultimele țări din Europa la testele PISA

Rezultatele ultimelor teste PISA arată că aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență. Proporția este de 52% la matematică, 48% la citire și 46% la științe.

Situația s-a înrăutățit față de acum zece ani, în special la matematică și citire. Dacă în 2015 aproximativ patru din zece elevi nu atingeau nivelul minim de competență, în prezent proporția a ajuns la aproximativ cinci din zece.

Acest prag nu înseamnă că elevii nu știu să citească sau să socotească, ci că întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească ceea ce au învățat în situații concrete. De exemplu, la matematică, să transforme un preț dintr-o monedă în alta, la citire, să identifice ideea principală a unui text, iar la științe, să înțeleagă o explicație simplă.