Cum să faci carne pentru shaorma la tine acasă. Condimentele arabe care fac diferența

Shaorma poate fi pregătită cu ușurință și acasă, iar secretul unui gust cât mai apropiat de cel al preparatului din restaurante stă în marinarea și condimentarea corectă a cărnii.

Cum faci shaorma din carne tocată la cuptor. Metoda sulului de hârtie Ingrediente pentru carnea de shaorma: • Folosește carne de vită tocată.Dacă vita are un procent mai mare de grăsime, poți reduce cantitatea de ulei sau îl poți omite, deoarece grăsimea va ajuta carnea să rămână suculentă. Dacă folosești carne mai slabă, păstrează uleiul pentru ca aceasta să nu se usuce în timpul coacerii. Poți folosi și carne de pui tocată, dacă preferi. • Condimente și ingrediente pentru asezonare: Folosește pasta din condimente menționată anterior. • Iaurt: Folosește iaurt simplu, fără zahăr, care ajută carnea să rămână fragedă și moale în timpul coacerii. Iaurtul contribuie și la menținerea umidității, mai ales atunci când folosești carne de vită tocată slabă. Nu ai nevoie de o cantitate mare, ci doar de suficient cât să acopere ușor carnea. Cum prepari shaorma în stil döner Începe prin a pune carnea de vită tocată într-un bol. Adaugă iaurtul, condimentele, sare, și ulei, dacă folosești carne slabă. Amestecă foarte bine toate ingredientele. Pune o parte din carnea condimentată pe o foaie de hârtie de copt. Acoperă cu o altă foaie de hârtie de copt și întinde carnea într-un strat subțire, folosind un sucitor. Rulează sau împăturește bine hârtia de copt. Repetă procesul cu restul de carne. Pune rulourile de carne pe o tavă și coace-le în cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 20 de minute sau până când carnea este complet gătită. Scoate tava din cuptor și lasă carnea să se odihnească puțin înainte de a o desface. Desfă cu grijă hârtia de copt și rupe carnea în bucăți. În acest moment, poți pune din nou carnea în cuptor timp de aproximativ 5 minute, folosind funcția grill sau rumenire, dacă vrei ca marginile să devină ușor crocante. Poți face acest lucru și într-o tigaie. Vei obține fâșii de carne de vită în stil doner, perfecte pentru a le pune într-o shaorma sau într-o chiflă doner.

Cum pregătești carnea de shaorma acasă, direct în cuptor Marinada pentru shaorma de pui Amestecul de condimente este unul dintre cele mai importante elemente pentru o shaorma reușită. În locul unui mix de condimente cumpărat din magazin, poți prepara acasă propriul amestec. Acesta oferă un gust mai intens și mai echilibrat. Pentru marinada de shaorma vei avea nevoie de: • turmeric • chimion măcinat • coriandru măcinat • cardamom măcinat, nu păstăi • boia afumată • boia dulce • oregano • ceapă pudră • ienibahar • piper cayenne Turmericul trebuie folosit cu grijă, deoarece pătează foarte ușor. Atunci când amesteci puiul cu condimentele, este recomandat să folosești mănuși sau un clește de bucătărie. Pentru pui și marinadă • pulpe de pui dezosate și fără piele • pastă de tomate • usturoi proaspăt • lămâie proaspătă • ulei de măsline Pentru această rețetă sunt recomandate pulpele de pui dezosate și fără piele. Dacă nu le găsești, poți cumpăra pulpe cu os și piele și le poți dezosa acasă. Rețeta presupune așezarea bucăților de carne una peste alta, pe un suport vertical, asemenea unui rotisor pentru shaorma. Ai nevoie de un suport vertical pentru frigărui, potrivit pentru utilizarea în cuptor. Într-un bol mic, amestecă toate condimentele: turmericul, ceapa pudră, coriandrul, chimionul, boiaua afumată, boiaua dulce, piperul cayenne, ienibaharul, oregano și cardamomul. Pune pulpele de pui într-un bol încăpător și adaugă pasta de tomate, usturoiul ras, sucul de lămâie și uleiul de măsline. Amestecă bine, apoi adaugă mixul de condimente și amestecă din nou, până când toate bucățile de carne sunt acoperite uniform. Acoperă bolul și lasă carnea la frigider cel puțin o oră. Pentru un gust mai intens, o poți lăsa la marinat peste noapte. Când ești gata să gătești carnea, preîncălzește cuptorul la 190°C. Montează suportul vertical și așază pulpele de pui una câte una, rotind fiecare bucată pentru a forma un strat cât mai uniform și echilibrat. Pune o roșie în partea de sus și așază o ceapă tăiată în sferturi la baza suportului. Timpul de gătire depinde de grosimea pulpelor de pui. Bucățile mai groase pot avea nevoie de până la o oră și 20 de minute, în timp ce cele mai subțiri se pot găti în aproximativ o oră. Cel mai sigur este să verifici temperatura cu un termometru de bucătărie. Acesta trebuie introdus în centrul grămezii de carne, iar temperatura internă trebuie să ajungă la 74°C. La fiecare 20 de minute, stropește carnea cu sosul și grăsimea care se scurg în timpul coacerii. Acest lucru ajută carnea să rămână fragedă. Este important să nu presezi prea tare bucățile de carne atunci când le așezi pe suport. Cu cât sunt mai strâns îngrămădite, cu atât carnea va avea nevoie de mai mult timp pentru a se găti. Dacă sunt îndesate prea mult, exteriorul se poate rumeni sau arde înainte ca interiorul să fie complet gătit. Roșia și ceapa nu sunt doar pentru aspect. Roșia așezată deasupra se coace și își lasă treptat sucul peste carne, contribuind la menținerea umidității și la prevenirea arderii. Ceapa pusă la baza suportului are rolul de a împiedica grăsimea care se scurge din carne să se ardă. Pe măsură ce se gătește, ceapa elimină apă, care se combină cu sucurile și grăsimea scurse din carne și contribuie la aroma preparatului.

Ce sosuri și garnituri pun în valoare gustul cărnii fragede Sos de usturoi pentru shaorma Sosul de usturoi este considerat unul dintre cele mai tradiționale sosuri servite alături de shaorma. Este cunoscut în Orientul Mijlociu și este foarte popular în special în bucătăria libaneză. În mod tradițional, se prepară din usturoi, ulei, suc de lămâie și sare. Atunci când ingredientele sunt emulsionate corect, sosul de usturoi capătă o textură pufoasă și o culoare albă. Deși conține doar câteva ingrediente, are o aromă intensă și se potrivește foarte bine cu shaorma. Multe restaurante care servesc shaorma oferă sos de usturoi alături de shaorma de pui, deoarece aroma puternică a usturoiului completează gustul mai delicat al cărnii de pui, fără să acopere aromele condimentelor. Sosul tradițional de usturoi nu conține maioneză sau iaurt. Textura sa cremoasă este obținută prin emulsionarea uleiului cu usturoi și suc de lămâie. Sos de iaurt pentru shaorma Sosul de iaurt este o alternativă mai ușoară și mai răcoritoare la sosurile pe bază de usturoi sau tahini. De obicei, este preparat din iaurt grecesc, usturoi, suc de lămâie, verdețuri și condimente. Are un gust ușor acrișor și o textură cremoasă, fără să fie la fel de consistent ca alte sosuri. Pentru un sos cu o textură mai fină și un gust mai echilibrat, iaurtul grecesc cu un conținut mai mare de grăsime este o alegere potrivită. Sosurile de shaorma pe bază de iaurt sunt populare și pentru că se prepară rapid și pot fi adaptate cu diferite verdețuri și condimente. Sos picant pentru shaorma Pentru cei care preferă mâncarea picantă, sosul picant pentru shaorma este o alternativă la variantele tradiționale. Multe rețete combină iaurt grecesc, usturoi, sos picant, piper cayenne, boia și suc de lămâie. Scopul nu este doar să adaugi iuțeală, ci să obții un sos echilibrat, în care gustul picant să completeze celelalte ingrediente. Un nivel moderat de iuțeală este potrivit pentru ca sosul să accentueze gustul shaormei fără să acopere aroma cărnii. Ca garnituri, cea mai populară alegere o reprezintă cartofii prăjiți, care completează bine gustul cărnii, însă poți folosi bulgur, orez sau tabbuleh, o alegere perfectă pentru o shaorma de vită ușoară și proaspătă.

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