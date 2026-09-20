Summitul intervine pe fondul tensiunilor generate de retorica președintelui american Donald Trump, care a lansat amenințări repetate cu anexarea Canadei și a distribuit recent o hartă pe care a suprapus drapelul american peste întreaga regiune, incluzând aici și acest teritoriu francez aflat la doar câțiva kilometri de coasta canadiană, arată Agerpres.

Cei doi lideri au profitat de întrevedere pentru a-și reafirma independența și valorile comune. Cu acest prilej, Emmanuel Macron a transmis un mesaj clar, afirmând că SUA şi Canada sunt „două mari naţiuni independente care vor să rămână aşa". Oficialul francez a evidențiat pilonii care stau la baza parteneriatului transatlantic: „Amândoi credem în democraţie, statul de drept, respectul pentru dreptul internaţional, respectul pentru comerţul liber şi echitabil, ştiinţa pe care se bazează deciziile noastre şi autonomia strategică pe care o apărăm. Şi asta este ceea ce uneşte Canada şi Franţa, Canada şi Uniunea Europeană, atât de profund".

Energie, securitate și o nouă viziune asupra suveranității

Pe agenda discuțiilor s-au aflat dosare economice și strategice vitale. Președintele francez a pledat pentru „o apropiere profundă" în domenii precum „pescuit", „securitate" şi „energie". În contextul scumpirii combustibililor la nivel global, Macron i-a mulțumit premierului canadian pentru reacția promptă în avansarea unor proiecte concrete, subliniind că „proiectele canadiene de gaze naturale lichefiate (...) sunt importante pentru Europa noastră şi vor contribui la deschiderea de noi perspective între cele două ţări ale noastre", având în vedere că Ottawa este un producător energetic major.

Aflat la prima sa vizită în acest teritoriu de peste mări, Mark Carney a transmis că „a venit momentul să consolidăm legăturile dintre Canada şi Franţa şi dintre Canada şi Uniunea Europeană." Premierul canadian a redefinit conceptul de suveranitate în era modernă, avertizând că „A fi suveran depăşeşte cu mult capacitatea de a ne hrăni, de a ne aproviziona cu energie sau de a ne apăra. Necesită acces securizat la inteligenţă artificială, spaţiu, semiconductori, minerale critice şi energie curată". În acest sens, el a dat asigurări că „Canada şi Europa vor construi o alianţă pentru viitor care va consolida rezilienţa noastră colectivă".

Totodată, Carney a făcut un apel ca Franţa, Canada, Statele Unite şi China, considerate state „în avangarda AI", să își unească forțele pentru a dezvolta o inteligență artificială mai sigură și mai eficientă.

Dimensiunea europeană a parteneriatului a fost întărită și de propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca statul canadian să devină primul „membru asociat" al UE. Într-un discurs susținut joi în fața Parlamentului European, Mark Carney a salutat această „nouă alianţă", văzând-o ca pe o garanție esențială a „autonomiei strategice".