De exemplu, dacă adaugi produse în valoare de 50 de lei în coșul de cumpărături online pentru a evita o taxă de livrare de 15 lei, faci spaving. Deși ai putea avea impresia că ai ieșit în câștig, dacă ajungi în mod regulat să cheltuiești mai mulți bani decât ți-ai propus inițial, acest lucru te poate costa pe termen lung.

Cum ajungi să cheltuiești mai mult crezând că faci economie

Conceptul de „spaving”, adică să cheltuiești bani pentru a face economie, este, în esență, o strategie de marketing. Magazinele și alte companii folosesc adesea tehnici de tip spaving pentru a-i convinge pe clienți să cheltuiască mai mulți bani decât și-au propus, în schimbul unui beneficiu perceput.

De exemplu, să spunem că faci cumpărături online și pe ecran apare o notificare pop-up: „Cheltuiește 100 de lei și primești o reducere de 50%”. Tu plănuiai însă să cheltuiești doar 25 de lei pentru o achiziție mică.

Sigur, să primești o reducere de 50% la o comandă de 100 de lei pare o ofertă foarte bună. Dar dacă te gândești puțin: pentru a profita de ofertă, va trebui să-ți mărești bugetul de cumpărături cu cel puțin 100% (de la 25 la 50 de lei după aplicarea reducerii). În plus, te vei trezi cu produse în plus de care este posibil să nu ai nevoie sau pe care poate nici măcar nu ți le doreai atât de mult.

Din păcate, aceste capcane de tip spaving nu sunt de obicei în avantajul tău, în calitate de consumator. În loc să te concentrezi pe găsirea celui mai bun preț pentru produsul de care ai nevoie sau pe care vrei să-l cumperi, ajungi să cheltuiești mai mulți bani.

Dacă ajungi să cazi în mod constant în astfel de strategii de marketing, vei da mai mulți bani câștigați cu greu magazinelor și vei păstra mai puțini în conturile tale bancare, chiar dacă, pe parcurs, te alegi cu câteva produse sau beneficii în plus. În timp, acest comportament îți poate îngreuna respectarea bugetului sau atingerea obiectivelor pe care ți le-ai stabilit.

De ce reducerile și ofertele „2+1 gratis” ne determină să cumpărăm

Dacă ai văzut vreodată o promoție de tipul „Cumpără 2 și economisește 10%; cumpără 4 și economisește 20%”, ai întâlnit deja strategia „cumperi mai mult, economisești mai mult”. Acest model de reduceri pe niveluri îi încurajează pe clienți să adauge mai multe produse în coș, oferind economii din ce în ce mai mari pe măsură ce crește cantitatea sau valoarea cumpărăturilor. Pentru magazinele online, este una dintre cele mai eficiente metode de a crește valoarea fiecărei tranzacții și de a vinde mai repede produsele din stoc.

Acest ghid explică ce înseamnă, de fapt, strategia „cumperi mai mult, economisești mai mult”, de ce funcționează, cum poate fi pusă în aplicare și ce trebuie urmărit pentru ca aceste campanii să fie profitabile.

Ce înseamnă „cumperi mai mult, economisești mai mult”

„Cumperi mai mult, economisești mai mult” este o structură promoțională în care reducerile cresc în funcție de cantitate sau de valoarea coșului, în loc să se aplice un cupon cu o reducere fixă la fiecare comandă. Cu cât un client adaugă mai multe produse în coș, cu atât oferta devine mai avantajoasă.

Iată un exemplu concret, cu cifre:

• Cumpără 1 hanorac cu 40 de lei

• Cumpără 2 hanorace cu 70 de lei (economisești 10 lei)

• Cumpără 3 hanorace cu 90 de lei (economisești 30 de lei)

Observă cum prețul pe produs scade de la 40 la 35 și apoi la 30 de lei, pe măsură ce crește cantitatea cumpărată.

Această structură este similară cu alte oferte întâlnite frecvent în magazine:

• Promoții de tipul „Cumpără 2 și primești 1 gratis”

• Reduceri procentuale pe niveluri, precum „Cheltuiește 50 de dolari și economisește 10%; cheltuiește 100 de dolari și economisește 20%”

Campaniile de tipul „cumperi mai mult, economisești mai mult” sunt întâlnite în comerțul online, magazinele alimentare, industria modei și chiar în cazul produselor digitale. Magazinele afișează adesea aceste oferte în mod vizibil pe bannerele site-ului, paginile produselor și ecranele de plată, astfel încât clienții să știe exact ce trebuie să cumpere pentru a ajunge la următorul nivel de reducere.

Cele mai frecvente situații în care apare fenomenul spaving

Fenomenul spaving poate apărea sub mai multe forme, dar toate au același scop: să te determine să crești valoarea totală a cumpărăturilor. Iată câteva dintre cele mai frecvente tactici de acest tip folosite în prezent de comercianți:

• Oferte „Cumperi unul, primești unul”:

Magazinele alimentare sunt cunoscute pentru ofertele de tip cumperi unul, primești unul, în special în cazul produselor aflate în surplus. Totuși, mulți comercianți folosesc aceleași stimulente pentru a-i încuraja pe clienți să cumpere mai mult, inclusiv în cazul hainelor sau accesoriilor.

Ofertele presupun, de obicei, cumpărarea unui produs la preț întreg și achiziționarea unui al doilea produs similar la un preț redus. Deși faci o economie la al doilea produs, cel mai probabil nu l-ai fi cumpărat dacă oferta nu ar fi existat.

• Praguri pentru transport gratuit:

Mulți comercianți online oferă transport gratuit dacă valoarea comenzii depășește o anumită sumă, de exemplu 100 de lei. Acest lucru te poate determina să adaugi în coș produse pe care altfel nu le-ai fi cumpărat, doar pentru a evita taxa de livrare. De multe ori, produsele adăugate ajung să coste mai mult decât taxa de livrare pe care încercai să o eviți.

• Reduceri pentru cumpărături în cantități mari:

Companiile oferă, de asemenea, reduceri speciale pentru cumpărăturile care depășesc o anumită valoare, precum „Cheltuiește 500 de lei și economisește 100 de lei la cumpărături”. Această practică te poate determina să cumperi mai mult doar pentru a atinge pragul necesar pentru reducere, ceea ce poate duce la achiziționarea unor lucruri de care nu ai nevoie.

Cum îți dai seama că ai căzut în capcana spaving-ului

Pentru a evita capcana spaving-ului, iată trei pași esențiali pe care ar trebui să-i iei în considerare înainte de a face o achiziție:

Evaluează-ți nevoile: Înainte de a cumpăra un produs, întreabă-te: „Chiar am nevoie de el sau este doar o strategie de marketing bine gândită?”. Această întrebare simplă te poate ajuta să faci diferența între nevoile reale și dorințele impulsive.

Stabilește o perioadă de așteptare: Dacă te gândești să faci o achiziție importantă, așteaptă 24 până la 48 de ore. Această perioadă îți permite să te gândești din nou dacă produsul este cu adevărat necesar.

Renunță la sursele de tentație: Dacă observi că ajungi constant să cheltuiești prea mult la un anumit magazin, ia în considerare dezabonarea de la newsletterele sale. Reducerea expunerii la aceste oferte atractive poate diminua semnificativ cheltuielile inutile.

Ce poți face pentru a nu cheltui bani inutil

Spaving-ul apare atunci când ne justificăm faptul că achiziționăm mai mult decât intenționam, datorită promisiunii că vom economisi bani pe termen lung. De exemplu, putem cumpăra mai multe produse pentru a beneficia de transport gratuit sau putem cumpăra un al doilea produs la o reducere mare, crezând că luăm o decizie financiară inteligentă.

Comercianții sunt pricepuți la crearea unor oferte care încurajează acest comportament, ceea ce ne face adesea să cheltuim mai mult decât ne-am propus. Marile corporații au echipe specializate, studiază comportamentul consumatorilor și testează prin focus-grupuri cele mai eficiente modalități de a oferi reduceri în schimbul unor cheltuieli mai mari, ceea ce duce, în cele din urmă, la creșterea profitului lor.

Evaluează-ți istoricul cumpărăturilor

Poate că nu este plăcut, dar înainte de orice alt pas ar fi bine să fii sincer cu tine în legătură cu obiceiurile tale de cumpărături din trecut. Dacă te uiți prin casă și îți dai seama că ai tendința să cumperi mai multe lucruri decât ai nevoie, este important să conștientizezi acest lucru. Poate fi, de asemenea, un semn că ești predispus să cazi în această capcană.

Întreabă-te: „Chiar mai am nevoie de ceva?”

Înainte de a adăuga produse în plus în coș pentru a beneficia de o reducere, întreabă-te dacă ai cu adevărat nevoie de acele produse. De multe ori, răspunsul este nu. De fapt, aproape de fiecare dată răspunsul este nu. Ține minte: dacă nu aveai nevoie de un produs înainte să vezi prețul redus, nu ai nevoie de el nici după ce vezi reducerea.

Fă socoteala

Aversiunea față de pierdere este tendința noastră de a ne concentra mai mult pe ceea ce pierdem decât pe ceea ce câștigăm. Comercianții înțeleg această tendință și o folosesc în avantajul lor, determinându-ne să ne concentrăm asupra economiilor pe care le-am putea pierde dacă nu cheltuim puțin mai mult.