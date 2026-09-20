Așadar, de la soare de vară, trecem peste noapte la haine de toamnă-iarnă.

Vremea se schimbă radical

Zilele acestea am avut temperaturi mai mari decât ar fi normalul perioadei, spun meteorologii, însă de luni vremea se schimbă radical în aproape toată țara.

De la ora 12:00 intră în vigoare un Cod galben de vânt puternic în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Iar acesta e doar începutul. O masă de aer rece, de origine polară, va pătrunde treptat în România și va aduce ploi și frig.

Mihai Huștiu, meteorolog ANM: „Vorbim de un ciclon care s-a format pe Atlanticul de Nord. Tranzitează zona centrală a continentului, iar deplasarea va fi spre câmpia Rusiei, unde se va contura acest ciclon și o să staționeze câteva zile. Nopțile vor fi destul de reci, cu temperaturi ce coboară spre 2 grade, mai ales în depresiuni, asta înseamnă că putem avea și condiții de brumă. Această masă de aer rece, poli și intensificări ale vântului în mare parte din țară, iar la munte, la peste 1.700 de metri, apar primele ninsori din acest sezon rece.”

Corespondent PRO TV: „Frontul de aer rece vine rapid din nordul Europei și ajunge în România începând de mâine. Mai întâi, efectele se vor simți în nordul țării, iar de marți și în restul regiunilor, inclusiv în Capitală. Temperaturile vor scădea brusc în toată țara, de exemplu, în București mâine avem 30 de grade, iar marți nu vor fi mai mult de 18 grade Celsius.”

Temperaturile cresc din nou

Valul de aer rece va persista deasupra României până joi. Apoi, vremea începe din nou să se încălzească. De vineri, temperaturile cresc, iar în weekend vor ajunge din nou la 25 de grade în sudul țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor rămâne mai ridicate decât normalul perioadei și în prima săptămână din octombrie.