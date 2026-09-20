În timp ce Sorin Grindeanu a transmis că nu va vota un astfel de Guvern. Între timp, tensiunile au crescut și pe rețelele sociale, unde lideri din PSD și USR și-au aruncat acuzații dure.

Siegfried Mureșan a transmis că nu intenționează să se rupă de direcția fostului Guvern. Premierul desemnat spune că va continua o parte din măsurile începute de Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan a scris, duminică, pe Facebook că nu intenționează să se rupă de direcția fostului Guvern. Premierul desemnat spune că va continua o parte din măsurile începute de Ilie Bolojan.

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maximum de pe urma muncii cinstite pe care o fac”, a scris Siegfried Mureșan.

Mesajul vine însă exact în momentul în care PSD i-a cerut lui Mureșan să schimbe direcția. Social-democrații vor un nou program de guvernare și răspunsuri despre economie, taxe, investiții și puterea de cumpărare. Liberalii le-au cerut social-democraților să aibă răbdare până vor vedea clar programul.

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL: „Noi credem că ar trebui să aștepte, să vadă programul de guvernare, să vadă măsurile și viziunea lui Siegfried Mureșan, pentru că astfel vor putea lua o decizie”.

Numai că tensiunile cresc. Într-o postare pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu i-a amintit premierului desemnat că în trecut a atacat în repetate rânduri PSD.

Lia Olguța Vasilescu, primarul PSD al Craiovei: „Vina e a consultanților PNL, care i-au scris zilnic texte cu înjurături la adresa PSD, fără să se gândească la faptul că are nevoie de voturile PSD ca să ajungă premier”.

În dispută a intrat și USR. Radu Miruță i-a reproșat primarului Craiovei că a contribuit la căderea Guvernului Bolojan și că acum pune condiții pentru instalarea următorului Cabinet.

Radu Miruță, USR: „Doamna Olguța Vasilescu, ca de la oltean - lăsați prostiile, Șeful dumneavoastră de partid a trântit guvernul acum 4 luni fără niciun plan. Până ieri urlați că România are nevoie de guvern stabil. Acum că are nevoie de guvern cum vreți dumneavoastră”.

Dincolo de războiul declarațiilor, Mureșan are nevoie de PSD, întrucât PNL, USR, UDMR și minoritățile au împreună 186 de voturi, cu câteva zeci mai puține decât cele necesare pentru învestire.

Cristian Pîrvulescu, analist politic: „Este evident că PSD nu dorește să voteze, dar dacă va fi încolțit va fi obligat să voteze. Chiar și cu toate aceste condiții, este foarte greu de crezut, după declarațiile din ultimele luni, că se va putea găsi într-un timp relativ scurt compromisul”.

Dacă social-democrații rămân la un refuz, Mureșan va trebui să caute voturile care îi lipsesc printre grupurile mai mici și parlamentarii neafiliați.