Zeci de mii de oameni au privit cum una dintre cele mai cunoscute clădiri ale Capitalei se transformă într-un uriaș ecran.

Totul pentru iMapp, cel mai mare concurs de video-mapping din lume.

Pe o suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, șapte artiști și studiouri internaționale și-au proiectat creațiile. Tema ediției din acest an a fost "PAST.FORWARD.", adică o întâlnire între trecut și viitor, între arhitectură, memorie și tehnologie.

Cele șapte creații au fost realizate de artiști care au câștigat competiții internaționale de profil din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite și Brazilia. La București, acestea s-au întâlnit într-o singură competiție, pentru Marele Premiu iMapp.

Un studio de creație din Barcelona, care a reprezentat Germania la iMapp, a câștigat premiul juriului.

V.P.M., câștigătorii premiului juriului: „Este o onoare uriașă să fim aici și să câștigăm acest concurs. Tot ceea ce facem vine din inimile noastre. Este pasiunea noastră. Lucrarea noastră se numește „Rezonanță” și este o metaforă despre comunicare și despre cum înveți să comunici.”

Iar spectatorii și-au putut vota artistul favorit.

Leticia RMS, câștigătoarea premiului publicului: „A fost o surpriză, nu m-am așteptat să câștig. Este un clișeu, dar am rămas fără cuvinte. Reprezint femeile din Brazilia cu acest premiu.”

Dar poate cel mai emoționant moment al serii a fost cel dedicat unei românce care, în urmă cu exact 50 de ani, schimba pentru totdeauna istoria sportului. Pe fațada Parlamentului a fost spusă, prin lumini și imagini, povestea Nadiei Comăneci și a primului 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Atmosfera din Piața Constituției a fost completată de muzica britanicilor de la Rudimental.

Spectatoare: „Vin din 2023 în fiecare an, îmi place foarte mult, muzica este diferită, e mai pe gustul meu, așa că m-ați cucerit anul asta.”

Spectatori: „Incendiară... se simte... e foarte, foarte frumos. Toată lumea dansează, îmi place că l-au adus pe Rudimental.”

De 11 ani, iMapp transformă Bucureștiul într-o scenă pentru arta digitală.