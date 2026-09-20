Conform sondajului realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VCIOM), Rusia Unită a obţinut 49,4% din voturi (aproximativ acelaşi scor ca în 2021), după un scrutin de trei zile desfăşurat în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, potrivit Agerpres.

Conform Comisiei Electorale Centrale, citată de Reuters, prezenţa la urne la alegerile parlamentare a fost de peste 56%.

„Semne ale unei ingerinţe ucrainene”

Altfel, Comisia Electorală din Rusia a anunţat, în cursul zilei de duminică, ultima a scrutinului, că a înregistrat „peste o mie” de atacuri cibernetice menite să perturbe alegerile parlamentare, relatează AFP, potrivit News.ro.

„S-au înregistrat peste o mie de atacuri DDoS împotriva infrastructurilor ruse implicate în procesul electoral”, a declarat preşedinta Comisiei Electorale, Ella Pamfilova, citată de agenţiile de presă ruse.

Atacurile DDoS au ca scop suprasolicitarea unui sistem cu valuri neîncetate de cereri.

„Atacurile au fost lansate de grupuri extrem de profesioniste şi bine coordonate, care au folosit instrumente de inteligenţă artificială” şi au provenit, în mare parte, „din străinătate”, a afirmat Ella Pamfilova.

„Au fost, de asemenea, lansate tentative de atacuri ţintite împotriva infrastructurii de telecomunicaţii a Rusiei în ansamblu”, a adăugat ea, precizând că acestea „prezintă toate semne ale unei ingerinţe ucrainene”.

Comisia electorală raportase deja sâmbătă, în a doua zi a scrutinului care se desfăşoară şi electronic în aproximativ treizeci de regiuni, că sistemul de vot a fost ţinta unui „atac cibernetic foarte puternic” care a continuat pe tot parcursul zilei.