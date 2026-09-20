La momentul solemn a participat și Mirabela Grădinaru, cei doi onorând memoria celor care și-au pierdut viața în urma tragediei care a șocat lumea întreagă, transmite Agerpres.

Printr-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului i-a comemorat pe toți cei uciși pe 11 septembrie 2001, cu un gând special și pentru cetățenii români care au pierit în atacuri și nu s-au mai întors niciodată acasă. „Ne amintim vieţile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată”, a scris președintele în mediul online.

Totodată, Nicușor Dan a profitat de acest moment pentru a sublinia solidaritatea profundă dintre București și Washington. El a reiterat faptul că România a rămas neclintit alături de aliatul său american imediat după atacurile din 2001 și a dat asigurări că va continua să ofere sprijin Statelor Unite în lupta globală împotriva terorismului.

Prezența președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este prilejuită de participarea la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Evenimentul, desfășurat la New York, reunește lideri și reprezentanți ai statelor membre din întreaga lume pentru a dezbate cele mai presante probleme de pe agenda internațională.