Ienibahar - ce este, la ce se folosește și ce gust are. Beneficii și contraindicații

Ienibaharul este folosit pentru indigestie, gaze intestinale, dureri abdominale, menstruații abundente, vărsături, diaree, febră, răceli, hipertensiune arterială, diabet și obezitate.

Unii oameni aplică ienibahar direct pe zona afectată pentru dureri musculare și de dinți sau îl pun pe piele pentru a elimina germenii. Unii stomatologi folosesc eugenolul, o substanță chimică conținută de ienibahar, pentru a elimina germenii de pe dinți și gingii. În alimentație, ienibaharul este utilizat ca mirodenie. În industria de producție, ienibaharul este folosit pentru a aromatiza pasta de dinți.

Ce gust are ienibaharul și cum se folosește

Ienibaharul provine de la un arbore tropical veșnic verde. Acesta este originar din America Centrală și Indiile de Vest, însă este utilizat în întreaga lume, fiind integrat în aproape orice cultură culinară.

Condimentul în sine este format din boabele necoapte și uscate ale arborelui Pimenta dioica. Are un gust picant, ușor dulce, similar cu cuișoarele, nucșoara și scorțișoara. Ienibaharul poate fi adăugat în preparate dulci sau sărate și chiar preparat sub formă de ceai. Indiferent de modul în care îl consumi, ienibaharul are numeroase beneficii pentru sănătate.

Beneficii pentru sănătate

Mineralele, vitaminele și antioxidanții din ienibahar pot oferi numeroase beneficii pentru sănătate. Multe dintre compușii din ienibahar sunt studiați pentru potențialul lor de a trata inflamațiile, greața și chiar cancerul.

Inflamațiile pot agrava leziunile sau infecțiile. Mulți compuși din ienibahar ar putea contribui la reducerea inflamațiilor.

Eugenolul, compusul care face ienibaharul „picant,” este uneori utilizat pentru tratarea grețurilor. Ceaiul de ienibahar poate ajuta la calmarea stomacului deranjat.

Ienibaharul poate conține compuși care ar putea ajuta la prevenirea infecțiilor bacteriene. În unele studii, eugenolul a demonstrat proprietăți antiseptice și antifungice. Într-un studiu, acesta a fost utilizat pentru a elimina bacteria E. coli și drojdia când a fost aplicat pe piele, conform webmd.

Eugenolul din ienibahar este utilizat frecvent în remedii fără prescripție pentru durerile de dinți. Studiile au arătat că eugenolul are potențialul de a fi un analgezic topic eficient, atunci când este aplicat în cantitatea potrivită.

Compușii din ienibahar pot crește nivelul de estradiol la femeile aflate la menopauză. Acest lucru ajută la reducerea simptomelor neplăcute ale menopauzei, precum bufeurile. În culturile în care ienibaharul este folosit frecvent în alimentație, simptomele menopauzei sunt raportate ca fiind mai puțin intense. Consumul mai mare de ienibahar pare să fie o opțiune de tratament cu risc scăzut pentru multe femei.

Ienibaharul conține o cantitate mare de fenoli, compuși aromatici care sunt studiați ca tratamente împotriva cancerului. Quercetina, ericifolina, eugenolul și acidul galic sunt analizate pentru capacitatea lor de a încetini creșterea celulelor canceroase.

Nutrienți

O linguriță de ienibahar conține:

• Proteine: Mai puțin de 1 gram

• Grăsimi: Mai puțin de 1 gram

• Carbohidrați: Mai puțin de 1 gram

• Fibre: Mai puțin de 1 gram

• Zahăr: Mai puțin de 1 gram

Ienibaharul este, de asemenea, o sursă excelentă de:

• Mangan

• Calciu

• Fier

• Vitamina B5

• Cupru

• Acid galic

• Quercetină

• Ericifolină

Cum să folosești ienibahar

Deoarece este obținut din boabele uscate ale unui arbore tropical veșnic verde, ienibaharul este disponibil pe tot parcursul anului. Poți avea în bucătărie boabe întregi sau ienibahar măcinat, în funcție de rețetele tale preferate. Este disponibil în majoritatea supermarketurilor, dar și în magazinele de condimente specializate.

Pentru cele mai bune rezultate, achiziționează boabe întregi de ienibahar și macină-le atunci când vrei să le folosești. Păstrează-le într-un recipient ermetic pentru a le conserva aroma mai mult timp. Poți folosi o râșniță de piper sau condimente pentru a măcina rapid boabele întregi de ienibahar când ești gata să le folosești.

Modalități de utilizare a ienibaharului

Ienibaharul poate fi utilizat în numeroase rețete. Iată câteva moduri populare și simple de a integra acest condiment versatil în alimentația ta:

· Adaugă ienibahar măcinat în turtă dulce pentru un plus de aromă picantă.

· Presară ienibahar măcinat peste legume coapte.

· Prepară pui în stil tradițional jamaican, folosind mult ienibahar.

· Adaugă puțin ienibahar într-un chai latte.

· Folosește ienibahar în curry-uri sau tocănițe pentru a adăuga intensitate și profunzime.

· Amestecă ienibahar cu scorțișoară, nucșoară și cuișoare pentru a-ți crea propriul amestec de condimente pentru plăcinta de dovleac.

· Prepară ceai de ienibahar.

· Adaugă ienibahar într-un mix pentru fripturi pentru a condimenta carnea.

Lucruri interesante despre ienibahar

· Ienibaharul este fructul uscat al arborelui de ienibahar (Pimenta officinalis; Pimenta dioica), cunoscut și sub denumirea de arbore de pimento, originar din Indiile de Vest și America Centrală. Numele nu are nicio legătură cu ardeiul roșu dulce cunoscut sub denumirea de „pimento”.

· Uleiul din fructele și frunzele de ienibahar este utilizat și în produsele cosmetice pentru bărbați – de fiecare dată când vezi cuvântul „spice” (condiment) în denumirea unui produs, să știi că parfumul provine cel puțin parțial din uleiul de ienibahar.

· De-a lungul secolelor, indienii mayași au folosit ienibaharul pentru a îmbălsăma corpurile liderilor lor importanți. Ienibaharul este cunoscut și sub numele de pimiento (cuvânt spaniol pentru „piper”), deoarece fructele sale seamănă cu boabele de piper verde. A fost unul dintre condimentele descoperite de Cristofor Columb pe insulele din Caraibe, atunci când i-a întrebat pe indigeni dacă recoltează piper negru, conform foodreference.

· Planta de ienibahar sau pimento este originară din Jamaica și reprezintă o cultură agricolă importantă. Spaniolii i-au dat denumirea de Pimienta de Jamaica, dar astăzi este cunoscută pe scară largă sub numele de allspice (în engleză: toată condimentele) datorită aromei sale care combină mai multe condimente (cuișoare, scorțișoară și nucșoară). Ienibaharul este utilizat pe scară largă pentru conservarea cărnii, dar și în industria de cofetărie și procesare alimentară.

· Majoritatea ienibaharului este produs în Jamaica, dar surse alternative includ Guatemala, Honduras și Mexic. Istoric, ienibaharul jamaican a fost considerat superior datorită conținutului mai ridicat de uleiuri esențiale, aspectului mai atrăgător și aromei mai intense. Ienibaharul jamaican are o aromă asemănătoare cuișoarelor.

· În secolul al XIX-lea, soldații ruși puneau ienibahar în cizme pentru a-și menține picioarele calde. Acest obicei ajuta și la reducerea mirosurilor neplăcute, iar uleiul de ienibahar este utilizat și astăzi în industria cosmetică, mai ales în produsele pentru bărbați.

· Indienii Arawak din Caraibe foloseau ienibaharul pentru a conserva și afuma carnea, proces pe care îl numeau „boucan.” Europenii care au învățat să conserve carnea cu ienibahar au fost numiți „boucaniers”.

