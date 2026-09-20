Potrivit publicației The Guardian, președintele leton Edgars Rinkēvičs a afirmat că adaptările tehnologice în domeniul sistemelor fără pilot și al luptelor aeriene avansează cu „viteza fulgerului” pe câmpurile de luptă din Ucraina, avertizând că termenele de achiziție și pregătire ale apărării occidentale riscă să devină depășite până la jumătatea anului 2027, notează Kyiv Post.

„Ceea ce observăm este că apărarea aeriană, apărarea împotriva dronelor și apărarea antibalistică se confruntă cu probleme grave”, a spus Rinkēvičs. „Și să fim sinceri. Ucraina se confruntă cu acestea. Întreaga Europă și NATO se confruntă cu acestea.”

Șeful statului leton a subliniat că lacunele defensive ale alianței lasă țările membre vulnerabile în cazul unei escaladări directe din partea Rusiei. „Pentru că, dacă Rusia ar decide să lanseze câteva rachete pe acel teritoriu, cred că astăzi ar fi o provocare serioasă pentru multe țări să facă față unei astfel de situații”, a adăugat el.

Lipsa interceptorilor

Avertismentul lui Rinkēvičs vine într-un moment în care aliații europeni și Ucraina se confruntă cu blocaje majore în achiziționarea bateriilor Patriot și a interceptorilor sol-aer de ultimă generație.

Conform analizelor evaluărilor Biroului Bugetar al Congresului, SUA au consumat aproape două treimi din stocurile critice de interceptori în timpul operațiunilor militare din războiul împotriva Iranului, iar planificatorii din domeniul apărării estimează că refacerea rezervelor strategice americane ar putea dura cel puțin cinci ani.

Deși Washingtonul a analizat propunerile de externalizare a producției de rachete Patriot sau de acordare a licențelor de fabricație unor contractori din domeniul apărării din Europa și Ucraina, cadrele oficiale de coproducție multilaterală nu au fost încă finalizate.

„Depinde de guvernul Statelor Unite, depinde de companie”, a remarcat Rinkēvičs, recunoscând obstacolele administrative și legate de proprietatea intelectuală implicate în acordarea licențelor în domeniul apărării. „Avem anumite capacități în Europa, dar să fim realiști: rachetele Patriot sunt încă printre cele mai bune, dacă nu chiar cele mai bune, pentru a face față acestei situații.”