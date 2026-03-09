Război în Iran, ziua a 10-a. Reacția seacă a lui Donald Trump despre numirea noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei
Cum pregătești grădina pentru primăvară. Ghid pas cu pas pentru flori și legume

Pe măsură ce zilele devin mai lungi și aerul se încălzește, primăvara este momentul potrivit pentru a ieși din rutina iernii și pentru a pregăti grădina pentru un nou sezon de creștere. 

Anca Lupescu

Un strat de grădină bine pregătit poate duce la o grădină productivă. Pentru a profita la maximum de grădină în lunile de primăvară, este necesară puțină planificare și pregătire. Iată cum pregătești grădina pentru primăvară.

Curățenia de primăvară în grădină – pași esențiali

Unii proprietari și-au făcut deja curățenia în grădină toamna, alții au amânat pentru primăvară. În orice caz, gazonul poate avea nevoie de o greblare ușoară pentru a îndepărta crengile rupte și frunzele căzute târziu.

Taie plantele perene cu înflorire târzie care au fost lăsate intenționat peste iarnă pentru aspect decorativ, cum ar fi ierburile ornamentale. Ierburile ornamentale au o rată mai bună de supraviețuire dacă sunt lăsate până primăvara înainte de a fi tăiate la aproximativ 15 cm deasupra solului. Îndepărtează și buruienile care încep să apară.

Pregătirea solului pentru plantele de sezon

Fertilizarea

Taie plantele perene pentru a elimina complet vegetația uscată rămasă din anul anterior.

Adăugarea compostului

Încorporează compost în straturile de plantare, recomandă specialiștii în peisagistică.

Folosește compost de bună calitate. Îl poți produce din gunoi de grajd bine descompus, frunze sau alte materiale organice, sau îl poți cumpăra din centrele de grădinărit.

Pentru a adăuga compost într-un strat deja format, îndepărtează mulciul, încorporează compostul cu o furcă, udă bine în cazul în care ai deranjat rădăcinile, apoi pune la loc mulciul.

Se recomandă aplicarea unui strat de aproximativ 2,5 cm de compost la baza plantelor perene și în tot stratul, ideal încorporat în sol.

Divizarea plantelor perene

Primăvara este momentul potrivit pentru a diviza plantele perene, cum ar fi sedum, folosind o cazma ascuțită, când solul este încă afânat și plantele nu au crescut complet, conform cbc.ca.

Verifică dacă plantele perene trebuie divizate înainte de a dezvolta multă vegetație nouă.

Acest proces reduce aglomerarea, îmbunătățește circulația aerului între plante, ceea ce poate diminua apariția mucegaiului, și previne uscarea plantei în centru din cauza dimensiunii excesive.

Tunderea corectă a pomilor și arbuștilor

Sfârșitul primăverii este un moment potrivit pentru tunderea arborilor și arbuștilor ornamentali, însă trebuie urmărite perioadele de înflorire ale fiecărei plante pentru a evita îndepărtarea mugurilor.

La finalul sezonului de tundere sunt incluse majoritatea speciilor veșnic verzi.

Următoarea etapă este tunderea în perioada de repaus vegetativ, realizată de obicei în ianuarie și februarie. Asta include trandafiri, hortensii și majoritatea arbuștilor și arborilor foioși.

Tunderea în repaus stimulează creșterea nouă primăvara și permite identificarea mai ușoară a ramurilor care trebuie îndepărtate, în lipsa frunzișului.

Înainte de a începe, trebuie stabilit scopul tunderii. Instrumentele și metodele diferă în funcție de obiectiv.

Modelare — Tunderea pentru formă presupune îndepărtarea selectivă a ramurilor pentru a obține o siluetă dorită.

Se ține cont de modul natural de creștere al arborelui și se stabilește forma dorită.

Se îndepărtează mai întâi ramurile uscate, bolnave sau deteriorate, prin tăieturi curate, imediat în afara inelului de ramificație (zona ușor umflată unde ramura se prinde de trunchi sau de o ramură mai mare), pentru a favoriza vindecarea.

Se urmărește o formă echilibrată, cu ramuri distribuite uniform în coroană. Se elimină ramurile care se intersectează sau sunt prea aglomerate, deoarece pot împiedica circulația aerului sau se pot freca între ele.

Nu se îndepărtează mai mult de 25% din coroană într-o singură sesiune, pentru a evita stresarea excesivă a plantei. Pentru modificări majore de formă, se recomandă tunderea graduală pe parcursul mai multor ani.

Rărire — Tunderea pentru rărire presupune eliminarea selectivă a unor ramuri din coroană pentru a reduce densitatea și a îmbunătăți circulația aerului și pătrunderea luminii.

Pe lângă ramurile uscate, bolnave sau deteriorate, se elimină și lăstarii crescuți din trunchi sau din ramurile principale, prin tăiere completă.

Ramurile care cresc spre interiorul coroanei reduc aerisirea și favorizează aglomerarea; unele dintre acestea se îndepărtează, păstrându-le pe cele cu structură bună și creștere orientată spre exterior.

Nu se elimină mai mult de o treime din ramurile vii într-o singură intervenție.

Reîntinerire — Tunderea pentru reîntinerire presupune o intervenție mai intensă, cu scopul de a stimula creșterea nouă și de a reda vitalitatea unui arbore îmbătrânit sau aflat în declin.

Momentul optim este perioada de repaus vegetativ, însă unele specii au cerințe specifice, astfel că este necesară informarea prealabilă sau consultarea unui specialist.

Se identifică semnele de declin: ramuri uscate sau bolnave, frunziș rar, creștere slabă. Se ia în considerare vârsta și starea generală a plantei. Se îndepărtează lemnul uscat și bolnav, prin tăieturi curate efectuate imediat în afara inelului de ramificație.

Se elimină ramurile mari și problematice de la punctul de origine, prin tăieturi ușor oblice. Se răresc ramurile rămase pentru a crea o structură deschisă și echilibrată.

Unele ramuri pot fi scurtate pentru a stimula creșterea nouă, prin tăieturi realizate deasupra unui mugur sănătos sau a unei ramuri laterale, la un unghi ușor înclinat în direcție opusă mugurelui, conform brandonrushing.

Ce flori se plantează în martie

Martie este una dintre cele mai importante luni pentru grădinărit. În această perioadă se plantează atât flori de primăvară, cât și specii care vor înflori pe tot parcursul sezonului cald sau chiar toamna.

Trandafiri 

Trandafirii se plantează de la mijlocul lunii martie până la sfârșitul lunii aprilie, în funcție de condițiile meteo. Este recomandată plantarea într-o zi înnorată, iar rădăcinile trebuie hidratate înainte de introducerea în sol.

Căldărușe (Aquilegia) 

Căldărușele sunt plante de primăvară perene care se plantează la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Înfloresc din mai până în iulie și dezvoltă tufe bogate, cu frunze asemănătoare ferigilor.

Zambile 

Zambilele aduc culoare și parfum în grădină. Bulbii pot fi plantați în martie. Este recomandată folosirea mănușilor la manipulare, deoarece pot provoca iritații ale pielii.

Petunii

Petuniile se seamănă în martie pentru a obține plante viguroase în sezonul cald. Răsadurile se transplantează în grădină sau în ghivece după ce a trecut pericolul de îngheț.

Lalele

Lalelele pot fi plantate toamna, dar și la început de martie dacă solul nu este înghețat. Înflorirea are loc în aprilie și mai.

Brândușe (Crocus)

Brândușele sunt printre primele flori ale primăverii. Pot fi plantate în martie dacă nu au fost puse în sol din toamnă.

Margarete

Margaretele se plantează în martie și înfloresc din vară până toamna. Sunt plante rezistente, potrivite pentru grădini rustice.

Bujori

Plantează bujori în martie și vor înflori la finalul primăverii și începutul verii, cu flori mari, în nuanțe de roz sau oranj. Sunt apreciați pentru aspect și parfum.

Lavandă

Lavanda se plantează în martie, când temperaturile cresc și riscul de îngheț scade. Este o plantă perenă rezistentă la secetă și necesită îngrijire redusă după ce s-a stabilit.

Ce fructe și legume se plantează în martie

Ardei iuți 

Perioada de recoltare: iulie–octombrie. Se cultivă în ghivece, pe pervaz luminos sau în seră. Semințele de ardei iute se pun la suprafața compostului umed și se acoperă ușor. Se creează un efect de mini-seră până la răsărire.

Arpagic (chives) 

Perioada de recoltare: mai–septembrie. Arpagicul se seamănă în recipiente mici cu compost, se acoperă cu 1 cm de substrat și se ține la lumină. Se plantează afară după ce trece riscul de îngheț. Recoltarea regulată stimulează creșterea.

Mazăre 

Perioada de recoltare: iunie–octombrie. Se aleg soiuri timpurii și rezistente. Se face un șanț de 5 cm adâncime și 20 cm lățime, cu două rânduri la 10 cm distanță. Mazărea se udă bine și se asigură suport pentru plante.

Cartofi 

Perioada de recoltare: iunie–iulie (pentru cartofi noi). Tuberculii de cartofi se pun la încolțit înainte de plantare. Se plantează în șanțuri sau ghivece, acoperiți inițial cu 10 cm de compost, apoi se adaugă pământ pe măsură ce cresc.

Ardei grași 

Perioada de recoltare: iunie–septembrie. Ardeii grași au nevoie de căldură și lumină. Se seamănă în interior, în compost umed, și se țin acoperiți până la răsărire.

Roșii 

Perioada de recoltare: iulie–septembrie. Roșiile se seamănă la suprafața compostului și se acoperă ușor. Răsadurile se repică după apariția primelor frunze adevărate. Soiurile cu creștere înaltă au nevoie de susținere.

Sfeclă roșie 

Perioada de recoltare: iunie–octombrie. Sfecla roșie se seamănă direct în șanțuri de 1 cm adâncime, la 30 cm între rânduri. Se poate cultiva și în ghivece. Se recoltează când rădăcinile ajung la dimensiunea unei mingi de golf. Semănarea la intervale asigură recoltă continuă pe timpul verii.

