Brândușă de toamnă – ghid complet pentru înflorire și îngrijire

20-09-2025 | 09:50
Brandusa de toamna
Brândușele de toamnă (Colchicum autumnale) sunt plante mici și toxice care cresc pe câmp. Ele înfloresc cel mai frecvent toamna, cu flori care variază ca și culoare de la mov până la roz foarte deschis și chiar alb pur.

Anca Lupescu

Arată bine naturalizate pe gazon, sub copaci sau în fața straturilor florale. Toate părțile plantei conțin substanța activă colchina, care este toxică.

Brândușă de toamnă - ce este și cum se plantează

Colchicum autumnale, sau brândușa de toamnă, este o plantă perenă erbacee, cu frunze bazale și subțiri; flori lungi, tubulare, cu 6 petale, de la mov-roz la alb, care înfloresc toamna (de unde și numele comun). Florile sunt foarte atractive pentru albine și fluturi. Originară din sudul Europei, brândușa de toamnă poate fi întâlnită în pajiști și poieni umede din păduri, pe soluri calcaroase și neutre.

Brândușa de toamnă preferă un sol bogat, bine drenat, cu structură lutoasă, într-o poziție însorită, cu pH între 4,5 și 7,5. Tolerează umbra parțială și seceta de vară, dar nu solurile uscate. Plantele sunt rezistente la temperaturi de până la aproximativ -20°C, iar bulbii în stare latentă sunt destul de rezistenți și pot suporta temperaturi ale solului de până la -5°C.

Brândușele de toamnă se plantează de obicei din bulbi, care trebuie îngropați la o adâncime de 7–10 cm. Bulbii pot fi divizați în iunie sau iulie, după ce frunzele s-au ofilit. Bulbii mai mari pot fi plantați direct în pozițiile lor permanente. Bulbii mai mici se pot pune în ghivece și cultiva într-o seră rece timp de un an înainte de plantarea definitivă. Planta poate fi divizată la doi ani pentru a obține multiplicare rapidă. Brândușa de toamnă se dezvoltă ușor și pe gazon, putând fi naturalizată acolo, printre arbuști sau la marginea pădurilor. Când este crescută din semințe, răsadurile ajung la dimensiunea de înflorire în 4–5 ani.

Brandusa de toamna

Îngrijire

Brândușa de toamnă necesită întreținere redusă. Se adaptează bine într-o varietate de soluri și beneficiază de expunere bună la soare. Brândușele de toamnă sunt toxice pentru oameni și animale.

Brândușele de toamnă sunt plante de grădină ușor de întreținut. Nu au, de obicei, probleme serioase cu dăunătorii sau bolile. Florile atrag fluturii și albinele. Iată principalele cerințe de îngrijire:

Plantează într-o zonă care primește soare direct o bună parte din zi.

Asigură un sol bine drenat, dar nu lăsa solul să se usuce complet.

Oferă o cantitate mică de umiditate la începutul verii pentru a stimula creșterea rădăcinilor și pornirea bulbilor.

Nu uda vara după ce plantele s-au stabilizat sau când sunt în repaus.

Sfat de plantare 

Unii grădinari le plantează în mijlocul straturilor, unde frunzișul lor va fi ascuns de alte plante și unde florile, uneori fragile, se pot sprijini de plantele vecine.

Brandusa de toamna

Lumină

Brândușa de toamnă are nevoie de cel puțin o jumătate de zi de soare direct în perioada frunzelor. Deoarece aceasta apare primăvara, este în regulă să fie plantată sub copaci foioși, care încă nu au frunziș. Florile tolerează și o ușoară umbră.

Sol

Brândușele de toamnă se dezvoltă bine în soluri luto-nisipoase sau pietroase. Suportă un pH ușor acid până la ușor alcalin. Factorul critic este drenajul bun al solului.

Apă

Un nivel moderat de umiditate în sol este ideal pentru brândușa de toamnă. Solul prea ud poate duce la putrezirea plantei, în timp ce solul prea uscat nu este recomandat. Udă săptămânal – aproximativ 2,5 cm de apă pe săptămână – primăvara, reducând udarea atunci când frunzele se usucă. Crește din nou aportul de apă atunci când apar florile.

Temperatură și umiditate

Zona de creștere a brândușei de toamnă este relativ restrânsă comparativ cu alți bulbi floriferi. Iernile foarte reci sau foarte blânde nu asigură condițiile necesare de repaus. Umiditatea excesivă nu este benefică, deoarece poate favoriza apariția botrytisului, o boală fungică, dar soarele și drenajul bun o pot preveni.

Îngrășământ

Brândușa de toamnă se dezvoltă bine și fără îngrășământ suplimentar.

Soiuri de brândușă de toamnă

Există numeroase varietăți, printre care:

‘Innocence’: flori albe, clare, preferă umbra parțială.

‘Waterlily’: flori duble, roz.

‘Disraeli’: flori roz cu model în carouri, spectaculoase pentru grădina de toamnă.

‘Autumn Queen’: flori violet.

‘Giant’: flori albe și liliachii

Brandusa de toamna
.

Toxicitate

Toxicitatea brândușei de toamnă se datorează conținutului de colchicină. În doze mari, această substanță poate provoca reacții severe. Doza considerată letală este de aproximativ 1 mg/kg greutate corporală. Semințele sunt cele mai toxice, deoarece o singură sămânță poate conține până la 4 mg de colchicină.

Ingestia a circa 1,5 g pe zi poate duce la deces în 3-4 zile, iar consumul a 1 g pe zi provoacă convulsii, deshidratare accentuată, dificultăți respiratorii și delir.

În caz de intoxicație cu brândușă de toamnă, este necesară acordarea rapidă a primului ajutor, tratamentul incluzând administrarea de substanțe care induc vărsături.

