"Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine şi acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecinţele militare pentru Iran vor fi fără precedent", a avertizat preşedintele Statelor Unite într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social, transmite AFP.

Gardienii Revoluţiei din Iran au afirmat că au atacat un petrolier în strâmtoarea Ormuz la sfârşitul săptămânii trecute, spunând că ruta este închisă traficului din cauza escaladării conflictului.

Garda Revoluționară Iranienă (IRGC): „Noi vom decide când se va termina războiul"

Pentru a 11-a noapte la rând, aviația israeliană a continuat bombardamentele la Teheran. Iar sirenele care anunțau raiduri aeriene au răsunat în nordul Israelului.

„A fost o excursie ce trebuia făcută. Suntem foarte aproape să o finalizăm”, a spus Trump.

În timpul conferinței de presă susținută în Florida, președintele american și-a justificat din nou intervenția militară prin amenințarea reprezentată de programul nuclear al Teheranului și de dezvoltarea rachetelor balistice.

Peste 5.000 de ținte iraniene au fost lovite până acum, a mai precizat liderul de la Casa Albă.

Dacă la începutul dialogului cu jurnaliștii, Donald Trump dădea de înțeles că se pregătește să finalizeze operațiunile militare împotriva Iranului, declarațiile sale de la final au pus acest lucru sub semnul întrebării.

Reporter: Domnule președinte, în ceea ce privește Iranul, ați numit operațiunea „o excursie”. Ați spus că se va termina curând. Credeți că se va termina săptămâna aceasta?

Trump: Nu, dar cred că se va întâmpla în curând.

Conducerea Iranului este decimată, susține în continuare președintele american. Trump și-a arătat din nou nemulțumirea față de noul lider suprem de la Teheran.

Reporter: Vreți să-l eliminați pe (Mojtaba Khamenei)? Are o țintă pe spate?

Trump: Te referi la noul lider suprem? La fiul (fostului ayatollah)?

Reporter: Cum va fi Iranul cu un alt ayatollah?

Trump: Ei bine, nu vreau să spun asta, dar am fost dezamăgit pentru că noi credem că această nouă alegere va aduce aceleași probleme pentru țară. Am fost dezamăgit să văd care a fost decizia lor.

Sfidând bombardamentele, iranienii au sărbătorit în stradă desemnarea lui Mojtaba Khamenei.

Corespondent PRO TV: „Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem, ucis pe 28 februarie. Este cleric de nivel mediu, educat în seminariile din Qom, și nu a deținut niciodată o funcție guvernamentală, dar, potrivit Bloomberg, a reușit să strângă o avere uriașă, după ce a creat vaste rețele de companii-fantomă, în străinătate. Analiștii spun că Mojtaba și-a construit treptat influența în cadrul instituțiilor politice, de securitate și clericale ale regimului. Legăturile strânse cu Gărzile Revoluționare și instituțiile de securitate iraniene i-ar fi adus acum, de fapt, numirea în funcția supremă deși el nu deține nici măcar rangul de ayatollah”.

„Noi vom decide când se va termina războiul", a declarat în toiul nopții purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare iraniene (IRGC).

Kamal Kharazi, Consilierul pentru politica externă al Iranului în cadrul biroului liderului suprem: Armata iraniană este destul de puternică, după cum vedeți, pentru că e motivată. Are armele de care are nevoie, care sunt produse în Iran. De fapt, nu depindem de nicio altă țară pentru arme și echipamente militare.

Fred Pleitgen, CNN: Aveți în vedere un armistițiu cu Statele Unite și cu Israelul în acest moment?

Kharazi: Nu văd să mai existe loc pentru diplomație, deoarece Donald Trump i-a înșelat pe ceilalți și nu și-a respectat promisiunile, iar noi am experimentat acest lucru în două ocazii, când, în timp ce eram angajați în negocieri, ei ne-au atacat.

Pe de altă parte, Donald Trump l-a sunat luni seară pe Vladimir Putin ca să discute despre situația Iranului, dar și despre războiul din Ucraina.

Donald Trump: „Am avut o convorbire foarte bună cu președintele Vladimir Putin. Au fost mai multe persoane în acel apel, atât din partea noastră, cât și din partea lui. Am discutat despre Ucraina, unde conflictul pare să nu se mai termine. Există o ură profundă între președintele Putin și președintele Zelenski. Nu par să reușească să ajungă la o înțelegere. Totuși, cred că a fost o convorbire pozitivă pe acest subiect. Apoi am discutat, desigur, despre situația din Orientul Mijlociu. Putin a spus că vrea să fie de ajutor. I-am spus că ar putea fi de mai mare ajutor dacă ar pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Asta ar fi de un real ajutor”.