Chives, planta aromată care dă savoare oricărui preparate. Ce beneficii uimitoare pentru sănătate are

Chives este o plantă aromată delicată, cu gust ușor de ceapă, care adaugă prospețime oricărui preparat. Pe lângă aroma sa plăcută, are numeroase beneficii pentru sănătate, fiind bogată în vitamine și antioxidanți naturali.

Chives face parte din genul Allium, care include și usturoiul, ceapa și prazul. Chives (Allium schoenoprasum) este o legumă verde cu o aromă ușoară de ceapă.

Legumele din familia allium sunt cultivate de secole pentru gustul lor caracteristic și pentru proprietățile medicinale.

Ce este chives

Chives, pe numele științific: Allium schoenoprasum, este o plantă perenă care crește în Asia, Europa și America de Nord. Face parte din familia allium, alături de rudele sale apropiate: ceapa, usturoiul, eșalota, prazul și ceapa verde. Atât frunzele subțiri, lungi, asemănătoare firelor de iarbă, cât și florile roz-pal sau violet sunt comestibile și folosite în bucătărie.

Ce gust are

Având în vedere rudele sale, nu este deloc surprinzător că chives are un gust asemănător cu cel al cepei. Însă aroma sa este mult mai blândă, ceea ce îl face potrivit pentru a fi consumat crud. Chives are și o notă proaspătă, ierboasă, care completează gustul de ceapă. Florile au o aromă și mai delicată, dar păstrează ușor acel iz de ceapă.

Cum se folosește chives

Pentru mulți, chives se folosește doar crud, tocat și presărat peste diverse preparate, pentru a adăuga o notă ușoară de ceapă. Culoarea, prospețimea și aroma sa delicată înviorează orice fel de mâncare: ouă, cartofi, pui, pește, roșii, tocane, sosuri cremoase etc. Totuși, se poate adăuga și spre finalul gătitului, iar apoi se mai presară puțin deasupra la servire, pentru a combina aromele crude și cele ușor gătite.

De exemplu, înainte de a lua omleta de pe foc, se pot adăuga câteva fire de chives tocate, iar apoi se mai presară puțin deasupra. La fel se poate face cu piureul de cartofi sau cu orice salată cu sos cremos precum salata orientală, salată rece de paste sau salată de ton.

Dacă nu ai folosit niciodată florile de chives, merită încercate. Ține floarea în mână și trage ușor de ea – micile petale se vor desprinde și pot fi presărate pe mâncare sau direct pe farfurie. Petalele violet arată frumos, adaugă un strop de aromă și o textură plăcută.

Shutterstock

Diferența între chives, arpagic și ceapă verde

Chives este o specie complet diferită de ceapa verde și de arpagic. În timp ce ceapa verde și arpagicul sunt considerate legume, chives este încadrată la ierburi, alături de pătrunjel și busuioc.

Comparativ cu ceapa verde mai rezistentă, chives sunt mai subțiri și mai fragile. În plus, întreaga plantă este verde, nu verde și albă.

O altă diferență este forma de creștere a plantei de chives și modul în care fermierii o recoltează. Spre deosebire de arpagic și ceapa verde, fermierii recoltează chives tăind frunzele aproape de nivelul solului. După câteva săptămâni, frunzele vor crește din nou și vor fi gata pentru o nouă recoltă.

Tipuri de Chives

Deși ai putea crede că toate chives sunt la fel, există de fapt diferite tipuri ale acestei ierburi.

• Chives comune sunt cele mai cunoscute și răspândite. Au un gust ușor de ceapă, iar frunzele verzi sunt rotunde și goale în interior.

• Chives cu usturoi (garlic chives) au un gust subtil de usturoi. Se pot deosebi și după frunzele verzi, plate.

• Chives siberiene au de asemenea un gust ușor de ceapă, deși frunzele sunt puțin mai lungi și mai albăstrui decât cele ale chives comune.

Beneficiile chives pentru sănătate

Pe lângă aroma subtilă de usturoi, chives oferă și numeroase beneficii pentru sănătate. Deși este folosită adesea în cantități mici, beneficiile lor potențiale pentru sănătate arată că merită incluse mai des în alimentație. Mai jos sunt câteva dintre cele mai importante efecte benefice.

Prevenirea cancerului

Mai multe studii sugerează că plantele din familia allium, inclusiv chives, pot ajuta la prevenirea sau combaterea cancerului. Anumiți compuși din chives, inclusiv cei care conțin sulf, pot împiedica dezvoltarea sau răspândirea celulelor canceroase în organism. Deși aceste cercetări sunt încă în faze incipiente, există numeroase dovezi care indică același lucru: că chives și alte legume allium pot contribui la prevenirea cancerului, conform webmd.

Prevenirea osteoporozei

Chives conține o cantitate semnificativă de vitamina K, un element esențial pentru densitatea osoasă. Oamenii de știință cercetează în prezent dacă suplimentele de vitamina K sunt eficiente în tratarea osteoporozei, însă în unele regiuni din Asia aceasta este deja folosită în acest scop. Vitamina K este recomandată încă din copilărie pentru menținerea sănătății oaselor, iar alimentele care conțin vitamina A, cum este chives, pot ajuta la prevenirea osteoporozei la vârsta adultă.

Îmbunătățirea memoriei

Chives conține colină și folat. Fiecare dintre aceste substanțe este asociată cu îmbunătățirea funcțiilor cognitive. Studiile arată că adulții care consumă mai multe alimente bogate în colină obțin rezultate mai bune la testele de memorie, iar cei cu niveluri scăzute de colină prezintă un risc mai mare de a dezvolta Alzheimer.

Folatul (sau acidul folic) a fost de asemenea studiat în legătură cu tulburările cognitive și de dispoziție. Combinația de colină și folat din chives poate contribui la îmbunătățirea memoriei și la prevenirea afecțiunilor precum demența și boala Alzheimer.

Shutterstock

Cum se păstrează și cum se congelează

Dacă intenționezi să folosești chives proaspăt în decurs de patru până la șase zile, le poți păstra în siguranță la temperatura camerei. Totuși, chives își vor menține textura crocantă timp de zece până la paisprezece zile dacă sunt depozitate în frigider.

Există mai multe metode eficiente de depozitare care pot prelungi durata de viață a chives-ului proaspăt.

Depozitarea în frigider. Chives întregi sau tocate pot fi păstrate în frigider câteva zile. Spală-le doar înainte de utilizare, deoarece umezeala suplimentară le poate înmuia. Există mai multe moduri utile de a le menține proaspete: poți să le înfășori lejer în folie alimentară și să le păstrezi în sertarul pentru legume sau să le înfășori într-un prosop de hârtie umed și să le pui într-o pungă de plastic sau într-un recipient ermetic. Chives păstrate în frigider se folosesc în maximum zece până la paisprezece zile.

Congelarea. Congelarea chives-ului este o metodă eficientă pentru a le păstra mai multe luni, menținându-le totodată culoarea verde intensă. Înainte de congelare, spală firele de chives sub jet de apă rece, apoi usucă-le bine cu prosoape de hârtie. Toacă-le mărunt. Ai două opțiuni: poți congela chives tocate în tăvițe pentru cuburi de gheață sau pe o tavă acoperită cu hârtie de copt.

Pentru varianta cu tăvițe, distribuie uniform chives în compartimente și umple-le cu apă. După ce s-au solidificat, scoate cuburile și păstrează-le într-o pungă pentru congelator. Alternativ, poți întinde chives tocate într-un singur strat pe tava pregătită, le congelezi complet, apoi le transferi într-o pungă de congelator sau într-un borcan de sticlă. Chives congelate se pot folosi în decurs de patru până la șase luni.

