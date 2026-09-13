Creveți Saganaki ca în Grecia. Rețeta rapidă care schimbă complet sosul

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creveti saganaki
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Dacă ai fost într-o tavernă grecească și ai gustat creveți Saganaki, cel mai probabil vrei să te bucuri din nou de acest preparat delicios. Vestea bună este că îl poți pregăti la tine acasă rapid și fără efort.

autor
Anca Lupescu

În Grecia, acesta este un preparat îndrăgit pe timpul verii. De obicei, este servit ca mezze alături de ouzo, băutura grecească cu aromă de anason.

Ce sunt creveții Saganaki

Se prepară rapid, este sănătos, reconfortant și folosește ingrediente simple, pe care le ai de obicei în cămară.

Cuvântul grecesc „saganaki” se referă la orice preparat gătit într-o tigaie mică, cu două mânere, precum celebrul feta saganaki, deși o tigaie obișnuită este la fel de potrivită pentru această rețetă grecească de creveți.

Tot ce trebuie să faci este să marinezi creveții cu condimente în stil grecesc, în timp ce prepari sosul rustic de roșii. Creveții se gătesc în doar aproximativ 5 minute. Servește-i cu pită, orzo simplu sau orez grecesc cu lămâie, pentru a putea savura și sosul.

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Ce tip de creveți alegem pentru rețetă

Alege mărimea creveților pe care o preferi, dar cel mai bine este să folosești creveți jumbo. Poți lăsa coada pentru un aspect mai plăcut, dar asigură-te că îi cureți și îi eviscerezi bine. Folosește o tigaie care poate fi introdusă în cuptor, deoarece vei finaliza preparatul de creveți saganaki sub grill.

Șterge creveții cu prosoape de hârtie pentru a îndepărta cât mai multă umezeală posibil, astfel încât să obții cât mai multă aromă prin rumenire.

Ingredientele de bază

•  Creveți: Folosește creveți jumbo mari, cruzi, curățați și eviscerați.

•  Roșii: Ai nevoie de roșii proaspete, tăiate cubulețe, împreună cu sucul lor.

•  Ceapă și usturoi: Pentru un gust bogat și aromat.

•  Fulgi de ardei roșu: Poți folosi paprika afumată pentru un gust mai bogat.

•  Lămâie: Atât coaja rasă, cât și sucul, pentru o aromă proaspătă.

•  Miere: O cantitate mică de miere aduce un plus de dulceață și echilibrează toate aromele.

•  Oregano proaspăt: Sau înlocuiește-l cu o linguriță de oregano uscat.

•  Brânză feta: Feta din lapte de oaie este o alegere potrivită pentru acest preparat.

•  Măsline Kalamata: Un adaos potrivit, care oferă un plus de aromă intensă.

•  Frunze de mentă: Rupe frunzele de mentă și folosește-le pentru decor. Le poți înlocui cu alte verdețuri proaspete, precum pătrunjelul sau busuiocul.

Rețeta pas cu pas

•  560–680 g de creveți jumbo mari, cruzi, curățați și eviscerați

•  1/2 linguriță de sare, plus după gust

•  1/2 linguriță de piper negru

•  4 linguri de ulei de măsline extravirgin, plus extra dacă este necesar

•  1 ceapă tăiată cubulețe

•  6 căței de usturoi, tocați grosier

•  1/2 linguriță de fulgi de chilli

•  1 lămâie, cu coaja rasă, plus suc proaspăt de lămâie

•  600 g de roșii tăiate cubulețe, împreună cu sucul lor

•  1 lingură de miere

•  1 lingură de oregano proaspăt (sau 1 linguriță de oregano uscat)

•  85 g de brânză feta

•  60 g de măsline Kalamata, tăiate pe lungime în jumătăți

•  câteva frunze de mentă, rupte (sau înlocuiește-le cu pătrunjel ori busuioc)

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Șterge creveții cu prosoape de hârtie și asezonează-i cu sare și piper. Într-o tigaie mare, încăpătoare și potrivită pentru cuptor (sau într-o tigaie adâncă), adaugă jumătate din cantitatea de ulei de măsline și încinge tigaia la foc mediu-mare.

Adaugă creveții și rumenește-i pe fiecare parte (nu este nevoie să fie gătiți complet), apoi pune-i deoparte într-un bol mediu, împreună cu sucul lăsat în tigaie.

Șterge tigaia, pune-o din nou pe aragaz, redu focul la mediu și adaugă restul de ulei de măsline. Adaugă ceapa și usturoiul și călește-le până se înmoaie, aproximativ 5 minute. Fă un loc în centrul tigăii și adaugă fulgii de ardei iute și coaja rasă de lămâie.

Călește timp de un minut, apoi amestecă totul. Adaugă roșiile împreună cu tot sucul lor, mierea și oregano. Dacă sosul pare prea uscat, adaugă puțină apă și vin alb (sau ouzo!). Acoperă tigaia, redu focul la mediu-mic și lasă sosul să fiarbă ușor până când roșiile se descompun, aproximativ 7–8 minute.

Toarnă în tigaie sucul lăsat de creveți în bol și amestecă. Presară jumătate din cantitatea de feta peste sosul de roșii. Așază creveții în sos. Adaugă restul de feta mărunțită și măslinele. Scutură ușor tigaia pentru a distribui ingredientele.

Pune tigaia în cuptor, fără capac, pe grătarul din mijloc, timp de 15 minute sau până când feta începe să se topească. Dacă dorești, poți pune tigaia sub grill pentru câteva minute, pentru ca partea de deasupra să se rumenească.

Gustă și ajustează cantitatea de sare. Dacă dorești, adaugă puțin suc de lămâie. Presară frunzele proaspete de mentă și servește.

Cum gătești creveții corect ca să nu devină gumoși

Asigură-te că gătești foarte puțin creveții în tigaie, pentru că ei se vor termina de gătit în cuptor. Dacă îi gătești de tot pe aragaz, vei obține creveți gumoși.

Așadar, gătește-i în tigaie doar cât să prindă o culoare ușor rozalie.

Cum se servește Saganaki de creveți

În mod tradițional, în Grecia, sosul este servit în tigaie împreună cu creveții și presărat cu puțină brânză feta. Uneori, preparatul este servit cu orzo, alteori cu o bucată mare de pâine crocantă.

Nu există o modalitate greșită de a-l servi, atât timp cât este adus la masă fierbinte, direct de pe aragaz. Așa cum se întâmplă și în Grecia, îl servesc într-o tigaie mare, încinsă, din oțel inoxidabil. Uneori, poate fi servit și în tigăi mici individuale, de asemenea încinse.

Saganaki este consumat adesea alături de un pahar de vin sau de ouzo, băutura tradițională grecească aromată cu anason.

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Etichete: creveti, grecia, mancare, retete,

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