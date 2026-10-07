Corespondent Pro TV: „Este a doua zi de percheziții informatice la care asistă personal Călin Georgescu și soția lui, Cristela. Perchezițiile informatice se dovedesc a fi de lungă durată, extrem de minuțioase, și asta pentru că anchetatorii au ridicat, în timpul perchezițiilor din vila soților Georgescu de la Mogoșoaia, aproape 30 de dispozitive electronice, 27, mai exact. Este vorba despre telefoane, tablete, laptopuri, dar și medii de stocare, stickuri de memorie și hard-diskuri, care sunt, practic, în mâna anchetatorilor. Iar procedura aceasta a perchezițiilor informatice presupune extragerea tuturor fișierelor și copierea lor, în special a celor care țin de corespondență. Iar apoi specialiștii DIICOT le vor analiza în detaliu pentru a stabili dacă au sau nu relevanță în acest caz, iar dacă se va dovedi că sunt utile în anchetă, vor deveni oficial dovezi. Însă, pentru Călin Georgescu, este o zi importantă și își îndreaptă atenția și spre Tribunalul București, la doi pași de sediul DIICOT, acolo unde miercuri este fixat termenul de judecată în plângerea pe care Călin Georgescu a făcut-o împotriva sechestrului asigurător instituit de procurori, tot pentru vila de la Mogoșoaia. Asta pentru că, se știe, în acest caz, procurorii vorbesc despre un presupus prejudiciu de 1.100.000 de euro, în ipoteza în care se va ajunge în proces și, evident, dacă el va fi condamnat, să poată fi recuperat prejudiciul. Tot Tribunalul București este cel care va judeca săptămâna viitoare o cerere făcută de Călin Georgescu pentru înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură preventivă ceva mai blândă, poate arest la domiciliu sau, de ce nu, un control judiciar, o măsură cu care, de altfel, Georgescu s-a mai confruntat”.

Călin Georgescu și-a revăzut marți soția la o săptămână după ce a fost arestat preventiv. Întâlnirea a avut loc însă, în sediul DIICOT, unde au asistat împreună mai bine de 6 ore la perchezițiile informatice.

La ieșire, Cristela Georgescu a declarat că soțul ei este nevinovat. „Suntem, o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale inacceptabile. Să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate”, a spus ea.