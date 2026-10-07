Peste 600 de oameni cu 100 de ambarcațiuni s-au strâns într-un golf din Kefalonia, o insulă grecească din Marea Ionică, unde au participat la cea mai mare lecție de teorie nautică din lume.

Întâlnirea de Cartea Recordurilor a fost ideea unui bucureștean, care-și dorea mai mulți prieteni alături de el pe mare.

Imaginea celor 107 ambarcațiuni aliniate perfect în golful Antisamos din Kefalonia a stârnit admirație în comunitatea de navigatori amatori. Timp de o săptămână, flotila de veliere și catamarane a fost scena unui festival unic, organizat de românii pasionați de sailing.

Cristian Uncescu, organizatorul festivalului: „Haios este că foarte mulți oameni au crezut că este făcută poza cu AI-ul. Pentru că au fost foarte multe bărci laolaltă și am speriat pe toată lumea. Adică până și primarul din Kefallonia ne-a sunat și ne-a mulțumit că i-am făcut locația celebră în lume”.

Sutele de navigatori români strânși în Kefalonia au reușit să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai mare lecție de navigație la care au participat, concomitent, 632 de oameni, timp de o jumătate de oră.

De loc din Brașov, Tudor Ștefan este mândru că a contribuit la acest record al României și abia asteaptă diploma pe care Guiness Book o va trimite fiecărui participant. De doi ani, de când și-a luat permisul de skipper, a petrecut deja cinci vacanțe doar pe mare, cu velierul.

Tudor Ștefan, skipper: „Am vrut cu tot dinadinsul să fiu acolo, să văd cum e, a fost o experiență extraordinară. Nu se compară cu o vacanță în care stai la hotel și mergi în fiecare zi la aceeași plajă. Te duci în locuri în care nu poți ajunge decât cu barca, în golfuri în care poți să stai singur, pe plaje pustii”.

Organizatorul festivalului de navigație povestește că ideea i-a venit anul trecut, după ce a petrecut o săptămână pe velier, doar cu soția.

Cristian Uncescu, organizatorul festivalului: „Eram doar noi doi pentru că nu am reușit să găsim încă 4 prieteni care să meargă cu noi în perioada respectivă. Și am zis că îmi place atât de mult acolo încât o să strângem 100 de bărci, adică 1000 de oameni, la cel mai mare festival din lume pe apă”.

În acest moment, sunt peste 90.000 de români care au certificat internațional de conducător de ambarcațiuni de agrement. Permisul poate fi obținut după un curs practic desfașurat pe mare și un examen teoretic organizat de Autoritatea Navală Română. În țara noastră sunt înmatriculate peste 27.000 de astfel de ambarcațiuni.