Mituri și adevăruri despre creveți. Mihaela Bilic explică cum te ajută la slăbit fără dietă și sport

Știm că este sănătos să consumăm de două ori pe săptămână pește și fructe de mare, însă, în practică, nici 10% din populație nu atinge acest obiectiv.

Argumentele nutriționale fac din creveți un superaliment – un concentrat de proteine și minerale, cu putere sațiogenă maximă și beneficii pentru siluetă. Cu alte cuvinte, creveții sunt hrănitori, dar nu îngrașă: sunt hiperproteici și hipocalorici în același timp.

Dar ce ne facem cu colesterolul

În nutriție, lucrurile nu sunt în alb și negru. Nu există alimente exclusiv sănătoase sau nesănătoase; fiecare ingredient vine cu bune și rele. Colesterolul, acizii grași esențiali Omega-3 și grăsimile saturate sunt trei elemente greu de echilibrat – ce să alegem între carne, ouă sau creveți?

Un Omega-3 eficient pentru organismul uman provine din surse animale. Însă grăsimea de porc conține acizi grași saturați, iar gălbenușul de ou și creveții au colesterol. O mare parte din colesterolul din sânge nu provine din alimentație, ci este produs de ficat.

Cât despre aportul de grăsimi animale și colesterol, trebuie să ținem cont de indicele aterogenic, care ne indică gradul de risc cardiovascular.

Iată rezultatele unui studiu care compară colesterolul, grăsimile saturate și indicele aterogenic la carne, ouă și creveți la 100 g produs:

• grăsimi saturate – 10 g în carne, 4 g în ou, 0,25 g în creveți (carnea conduce detașat);

• colesterol – oul: 400 mg, creveți: 200 mg, carne: 80 mg;

• indice aterogenic – creveți: 0,3, ouă: 0,4, carne: 0,7.

Concluzia? Creveții sunt cea mai bună alegere când dorim o sursă de Omega-3 cu risc aterogenic minim.

Cu 100 g de creveți acoperim:

75% din necesarul zilnic de EPA+DHA,

110% din doza de seleniu,

68% din cea de cupru,

52% din necesarul de fosfor.

Pentru doar 85 kcal/100 g, avem 25 g de proteine de calitate superioară, sub 1 g grăsimi și zero carbohidrați. În plus, conțin vitamina B12, acid folic cu efect antianemic, 1 mg fier, 1 mg zinc, 50% iod. Studiul oferă o perspectivă nouă asupra consumului de creveți, deseori acuzați că ar avea prea mult colesterol. De știut că cea mai mare parte a colesterolului se află în capul crustaceelor – segment pe care nu îl consumăm.

Cum îi putem găti

Combinația miraculoasă de nutrienți din creveți are efect pozitiv asupra profilului lipidic. Creveții conțin: mai puțină grăsime decât carnea, mai puțin colesterol decât ouăle, multe minerale, acizi grași Omega-3, proteine complete și pigmenți din familia carotenoidelor, cu beneficii pentru sănătate. Chiar dacă nu fac parte din obiceiurile noastre culinare, merită să-i introducem mai des în meniu – mai ales că sunt deja curățați, pre-fierți și se gătesc în câteva minute!

