Imagini greu de privit: 3 ani de la masacrul comis de Hamas în Israel, în 7 octombrie. Peste 1.200 de morți, sute de ostatici

În 7 octombrie 2026 se împlinesc trei ani de la atacurile criminale ale grupării teroriste Hamas în Israel, o tragedie care a declanșat o altă tragedie în Fâșia Gaza, ca răspuns al israelienilor.

Documentarea oficială a victimelor Autoritățile israeliene au revizuit succesiv bilanțul uman după identificarea victimelor. În prezent, cifra general acceptată este de aproximativ 1.200 de persoane ucise în atacul din 7 octombrie și 251 de persoane răpite în Gaza. Investigațiile poliției, ale armatei și ale Institutului Național de Medicină Legală din Israel au stat la baza reconstrucției cronologiei și identificării victimelor. Aceste date sunt folosite și de multe organisme internaționale. În 2025, Ministerul pentru Diaspora și Combaterea Antisemitismului din Israel a lansat proiectul „The October 7 Files: Organized Evil”, care reunește documente Hamas capturate, hărți operaționale, ordine și materiale video, pentru a demonstra planificarea atacului. De asemenea, Biblioteca Națională a Israelului a creat arhiva „The October 7 Archive”, una dintre cele mai mari colecții de mărturii și dovezi privind atacul. Aceasta este o bază de date care conține aproximativ 4,5 milioane de înregistrări ale autorităților referitoare la persoane, organizații, locuri și subiecte. Baza de date este actualizată lunar cu mii de înregistrări noi și respectă standardele internaționale, incluzând legături către surse suplimentare de date. În urma evenimentelor din 7 octombrie, Biblioteca a început catalogarea unor noi înregistrări de autoritate legate de război – ”o sarcină asumată nu doar din obligație documentară, ci și cu intenția profundă de a păstra memoria victimelor pentru generațiile viitoare”.

Atrocitățile comise de Hamas în Israel: violențele sexuale Printre atrocitățile care au fost comise de gruparea teroristă Hamas în Israel se află și violențele sexuale. În acest sens, există: un raport al trimisului special al ONU pentru violența sexuală în conflicte;

un raport al organizației israeliene independente Civil Commission on October 7 Crimes by Hamas against Women and Children.

Raportul ONU despre atacurile din 7 octombrie 2023: Au fost crime de război! Comisia ONU de anchetă pentru teritoriul palestinian ocupat și Israel a publicat un raport detaliat despre atacurile din 7 octombrie 2023. Anchetatorii spun că au motive întemeiate să concluzioneze că Hamas și alte grupări armate palestiniene au comis crime de război în sudul Israelului. Documentul de 59 de pagini are data de 10 iunie 2024 și a fost prezentat la a 56-a sesiune a Consiliului. Anchetatorii spun că au strâns mii de materiale din surse deschise, au primit peste 350 de documente și au vorbit cu peste 70 de victime și martori. Ei au folosit și analiza imaginilor video și foto, inclusiv geolocalizarea lor. Pe de altă parte, membrii comisiei nu au putut merge în Israel pentru a se documenta. În raport se arată că Israelul nu a răspuns la cele patru cereri de informații și la cele șase cereri de acces. Comisia scrie: „Comisia consideră că Israelul obstrucționează anchetele sale privind evenimentele petrecute la data de 7 octombrie 2023 și după această dată, atât în Israel, cât și în teritoriile palestiniene ocupate.”

Atacul din 7 octombrie: ce s-a întâmplat în prima parte a zilei Potrivit raportului, atacul a început la 6:30, cu o ploaie de rachete și proiectile de mortier. Apoi, atacatorii au spart gardul dintre Gaza și Israel în cel puțin 29 de locuri. Au intrat pe uscat, pe mare și pe calea aerului, cu parapante cu motor. Au fost atacate 24 de localități, printre care Be’eri, Nir Oz, Kfar Aza, Sderot și Ofakim, dar și un festival de muzică. Comisia spune că au participat cel puțin 1.000 de persoane, între care membri ai aripii armate a Hamas, ai altor grupări și civili din Gaza. Bilanțul, pe baza surselor israeliene, este de peste 1.200 de morți. Dintre ei, cel puțin 809 erau civili, 314 erau militari, iar 68 erau cetățeni străini. Printre victime sunt 40 de copii. Cel puțin 252 de persoane au fost duse ostatice în Gaza. La 21 mai 2024, 128 de ostatici fuseseră eliberați sau salvați, inclusiv cei ale căror trupuri au fost recuperate, iar alți 128 se aflau în captivitate.

Be’eri și Nir Oz: case incendiate cu oamenii în ele În kibbutzul Be’eri au murit 105 locuitori, aproape 10% din populație, iar 30 de oameni au fost duși în Gaza. Cea mai mică victimă a fost Mila Cohen, un bebeluș de 9 luni. Raportul descrie felul în care atacatorii au mers din casă în casă: „Întrucât majoritatea locuitorilor se ascundeau în camere de siguranță, atacatorii au aruncat cu explozibili și au tras cu arma în uși și au folosit grenade de mână și alte mijloace pentru a incendia casele, totul în încercarea de a-i forța pe oameni să părăsească camerele de siguranță.” ﻿În kibbutzul Nir Oz au fost ucise 46 de persoane, iar 72 au fost răpite. Este cel mai mare grup de oameni luați de la un singur loc. Raportul spune că forțele israeliene au ajuns acolo cu cel puțin o oră după ce majoritatea atacatorilor plecaseră.

Festivalul Nova: cel mai mare număr de morți într-un singur loc La festivalul Nova, ținut între kibbutzurile Re’im și Be’eri, au murit 379 de oameni, dintre care cel puțin 364 erau participanți la festival, din aproximativ 3.000 de persoane. Aproximativ 40 de oameni au fost luați ostatici. Sirenele s-au auzit la 6:22, iar poliția a ordonat evacuarea. În jurul orei 8:00, atacatorii au ajuns în zona principală a festivalului. Raportul spune că au controlat-o până la ora 12:30 și că i-au căutat și i-au ucis pe cei care se ascundeau. Supraviețuitorii au descris fuga prin câmp astfel: „ca și cum împușcau niște rațe.” La plaja Zikim, unde atacatorii au venit cu bărci, au fost uciși cel puțin 18 civili, între care cinci copii.

Concluziile juridice Comisia spune că a găsit motive întemeiate să creadă că membrii Hamas și ai altor grupări au comis mai multe crime de război: atacarea intenționată a civililor, ucideri, tortură și tratament crud, distrugerea caselor civililor și luarea de ostatici. Anchetatorii scriu: „Comisia concluzionează, pe baza unor motive întemeiate, că membrii aripii militare a mișcării Hamas, precum și ai altor grupări armate palestiniene, au comis crimă de război prin omor.” ﻿Raportul menționează și incendierea unor case în care se ascundeau oameni, care s-au sufocat din cauza fumului. Într-un caz, trei copii au murit astfel. Comisia spune și că trupuri au fost arse, decapitate sau batjocorite și filmate.

Violența sexuală: ce spune și ce nu spune raportul Comisia arată că a concluzionat, pe baze întemeiate, că au avut loc violențe sexuale la festivalul Nova, pe drumul 232, la un avanpost militar și în mai multe kibbutzuri. Totuși, comisia nu a putut stabili cine sunt autorii. Raportul recunoaște și limitele probelor: „Comisia constată lipsa probelor criminalistice privind infracțiunile sexuale comise la 7 octombrie.” Anchetatorii spun că nu au întâlnit supraviețuitoare ale unor astfel de violențe, deși au încercat. Ei avertizează că dezinformarea și limbajul inflamator pot reduce la tăcere victimele. Raportul spune că reacția forțelor israeliene a fost lentă. În majoritatea locurilor, forțe mai numeroase și organizate au ajuns abia la începutul după-amiezii. Comisia precizează: „Reacția forțelor de securitate israeliene la atac a fost întârziată în mod semnificativ și, în multe locuri, inadecvată.” Ea adaugă că echipele locale de apărare ale kibbutzurilor au salvat multe vieți, cu foarte puțin ajutor din afară. În privința vinovaților, Comisia spune că a stabilit identitatea persoanelor care au planificat, au ordonat și au executat atacul. Despre cei care poartă cea mai mare responsabilitate, raportul spune: „Comisia concluzionează, pe baza unor motive întemeiate, că printre persoanele care poartă cea mai mare responsabilitate pentru crimele internaționale, încălcările și abuzurile pe care le-a investigat în acest document de lucru se numără membri de rang înalt ai conducerii politice și militare a mișcării Hamas și a altor grupări armate palestiniene, precum și ai Centrului comun de operațiuni palestinian.” Raportul reamintește și un principiu al dreptului internațional. Comisia afirmă că a stabilit anterior că ocupația israeliană a teritoriilor palestiniene este ilegală, dar precizează: „Ilegalitatea ocupației israeliene nu justifică acțiunile ilegale întreprinse de palestinieni în cadrul rezistenței.” Documentul spune că este valabil și invers: acțiunile ilegale ale palestinienilor nu justifică acțiunile ilegale ale Israelului.

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Sursa: ProTV Etichete: , , ,