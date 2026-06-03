De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

Stiri Turism
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restaurant grecia
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Hospitalitatea grecească este primul lucru care îți vine în minte când călătorești în Grecia. Aceste două cuvinte descriu perfect valorile grecilor și modul în care își tratează vizitatorii, ca pe niște oaspeți onorați. 

autor
Anca Lupescu

Totuși, știai de ce îți oferă grecii o mulțime de lucruri „din partea casei” la restaurant? Iată motivul.

Ce înseamnă „din partea casei” în restaurantele din Grecia

În Grecia antică, „philoxenia” nu era doar un concept cultural, ci unul sacru. Credința era că orice oaspete putea fi un zeu deghizat, așa că bunătatea, hrana și adăpostul nu erau opționale, ci esențiale. În timp, această tradiție a evoluat într-o parte a identității naționale: grecii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea lor, fie într-o tavernă de sat, fie într-un restaurant mediteranean rafinat.

Mâncarea este limbajul ospitalității grecești, așa că multe taverne îți vor oferi fie un aperitiv, o băutură sau un mic desert din partea casei. Este felul grecilor de a își arăta ospitalitatea și de a trata fiecare persoană care le calcă pragul.

Ospitalitatea grecească își are originile în mitologia antică, unde zeitățile și personajele legendare au modelat valorile societății. Zeus, zeul suprem, lua adesea înfățișarea unui călător umil pentru a testa bunătatea locuitorilor. Cei care îl primeau erau binecuvântați, în timp ce cei care îl refuzau erau pedepsiți de zei. Această poveste a întărit importanța tratării străinilor cu bunătate și a consolidat credința că oaspeții ar putea fi zei deghizați.

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Conceptul de „Xenia” surprinde esența ospitalității. El a devenit parte integrantă a cuvântului compus „Philo-Xenia”, tradus ca „prieten al străinului”. În Grecia antică, ospitalitatea nu era doar un gest politicos, ci o datorie sacră. Primirea unui oaspete cu mâncare, băutură și adăpost era o practică obișnuită, menită să onoreze zeii și să le câștige favoarea.

Legile Xeniei stabileau responsabilitățile atât ale gazdelor, cât și ale oaspeților. Gazdele erau obligate să ofere protecție, hrană și divertisment, în timp ce oaspeții trebuiau să fie respectuoși și să nu abuzeze de generozitatea gazdelor. Acest schimb reciproc a format baza ospitalității grecești.

Ospitalitatea în Grecia

Cuvântul grecesc pentru ospitalitate este „philoxenia”. Este un cuvânt care provine din termenii antici și moderni „philo”, care înseamnă iubire, și „xenos”, care înseamnă străin. În esență, înseamnă actul de atenție, grijă și generozitate față de oamenii care sunt străini pentru noi, față de casa noastră, de pământul nostru, de țara noastră. Acesta este sensul profund care cuprinde semnificația unică a ospitalității grecești.

Încă din cele mai vechi timpuri, pentru greci a fost o instituție socială să primească și să îngrijească străinii aflați pe teritoriul lor. Grecii antici susțineau această idee și o considerau o obligație morală și o lege sacră a zeilor. Din acest motiv, străinii erau considerați trimiși ai zeilor și erau priviți cu respect și sfințenie. Orice străin putea fi un zeu deghizat, ca o formă de testare a ospitalității gazdei. În plus, tatăl zeilor – Zeus sau Zeus Xenios – era „zeul străinului”. El era venerat ca protector al tuturor vizitatorilor.

Mai concret, indiferent de identitatea oaspetelui, gazda trebuia să îl primească cu mâncare, băutură și adăpost. Cei care nu respectau această regulă morală riscau mânia lui Zeus. Pe lângă hrană, băutură și adăpost, gazda trebuia să ofere și o baie și un dar de despărțire. Toate acestea sunt reflectate în poezia homerică, unde apar scene în care oaspeții se bucură de ospitalitatea gazdelor lor, scrie grecotrulygreek.

De ce tavernele oferă gratuit desert, fructe sau băuturi

Vei primi adesea desert gratuit în Grecia. După ce primești nota de plată, majoritatea restaurantelor grecești aduc un platou cu desert din partea casei. Vara, acesta poate fi iaurt grecesc cu miere sau un bol cu pepene roșu.

Acest obicei se numește „kerasma”, care se traduce aproximativ prin „tratație”. Dacă te întorci în același loc de două ori, gazda te poate întreba cu ce vrei să te răsfețe. Poți cere ceva de băut sau un desert după masă.

Ce primești cel mai des în Grecia „din partea casei”

Un lucru pe care mulți oameni s-ar putea să nu îl știe despre tavernele grecești tradiționale este că, la final, oferă desert gratuit. Acest lucru nu este valabil pentru localurile mai elegante, ci mai degrabă pentru localuri intime, de familie.

Vara, poți primi iaurt cu fructe și dulceață și ravani cu înghețată, un chec din griș însiropat, îndulcit cu coajă de portocală.

În Creta, pe lângă desert, majoritatea locurilor servesc și „raki”, o băutură alcoolică tare, asemănătoare vodcii, dar care poate fi servită și caldă, îndulcită cu miere, lămâie sau alte condimente.

Este digestivul perfect, mai ales înainte de siesta de după-amiază. Totuși, trebuie atenție: localnicii sunt obișnuiți cu ea, dar câteva pahare în plus te pot ameți foarte repede.

Este sau nu obligatoriu bacșișul în Grecia

Bacșișul în Grecia nu este obligatoriu, dar este în general văzut ca o modalitate politicoasă de a arăta aprecierea pentru un serviciu bun sau excepțional. Spre deosebire de alte țări, cultura bacșișului în Grecia este mult mai relaxată: de multe ori un procent mic din nota de plată sau chiar rotunjirea sumei până la cel mai apropiat euro este suficient pentru a-ți exprima recunoștința.

În contrast cu țări precum Statele Unite, cei care lucrează în industria serviciilor din Grecia nu se bazează, în general, pe bacșiș ca parte esențială a veniturilor lor, cu câteva excepții, astfel că orice sumă oferită este considerată un bonus binevenit și este acceptată cu mulțumire.

Desigur, există nuanțe subtile în funcție de contextul specific al industriei și de locul pe care îl vizitezi.

Deși plățile electronice prin carduri de debit și credit sunt acum larg acceptate în toată Grecia, numerarul rămâne în continuare foarte important, așa că este recomandat să ai la tine monede și bancnote mici pentru a putea lăsa bacșiș în euro.

Dacă nu ai moneda locală la îndemână, poți lăsa bancnote din alte valute puternice, cum ar fi dolarul american sau lira sterlină. Totuși, trebuie reținut că acestea vor trebui schimbate, ceea ce poate modifica suma finală primită în funcție de cursul valutar și comisioane. Ține cont de acest aspect când calculezi suma și, eventual, rotunjește în favoarea persoanei căreia îi lași bacșiș.

Nu folosi niciodată monede străine pentru bacșiș, acestea sunt inutile pentru majoritatea angajaților și pot fi chiar percepute ca o lipsă de respect față de serviciul oferit.

Etichete: grecia, obiective turistice, industria ospitalitatii, bacsis,

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