De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

Totuși, știai de ce îți oferă grecii o mulțime de lucruri „din partea casei” la restaurant? Iată motivul.

Ce înseamnă „din partea casei” în restaurantele din Grecia

În Grecia antică, „philoxenia” nu era doar un concept cultural, ci unul sacru. Credința era că orice oaspete putea fi un zeu deghizat, așa că bunătatea, hrana și adăpostul nu erau opționale, ci esențiale. În timp, această tradiție a evoluat într-o parte a identității naționale: grecii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea lor, fie într-o tavernă de sat, fie într-un restaurant mediteranean rafinat.

Mâncarea este limbajul ospitalității grecești, așa că multe taverne îți vor oferi fie un aperitiv, o băutură sau un mic desert din partea casei. Este felul grecilor de a își arăta ospitalitatea și de a trata fiecare persoană care le calcă pragul.

Ospitalitatea grecească își are originile în mitologia antică, unde zeitățile și personajele legendare au modelat valorile societății. Zeus, zeul suprem, lua adesea înfățișarea unui călător umil pentru a testa bunătatea locuitorilor. Cei care îl primeau erau binecuvântați, în timp ce cei care îl refuzau erau pedepsiți de zei. Această poveste a întărit importanța tratării străinilor cu bunătate și a consolidat credința că oaspeții ar putea fi zei deghizați.

Conceptul de „Xenia” surprinde esența ospitalității. El a devenit parte integrantă a cuvântului compus „Philo-Xenia”, tradus ca „prieten al străinului”. În Grecia antică, ospitalitatea nu era doar un gest politicos, ci o datorie sacră. Primirea unui oaspete cu mâncare, băutură și adăpost era o practică obișnuită, menită să onoreze zeii și să le câștige favoarea.

Legile Xeniei stabileau responsabilitățile atât ale gazdelor, cât și ale oaspeților. Gazdele erau obligate să ofere protecție, hrană și divertisment, în timp ce oaspeții trebuiau să fie respectuoși și să nu abuzeze de generozitatea gazdelor. Acest schimb reciproc a format baza ospitalității grecești.

Ospitalitatea în Grecia

Cuvântul grecesc pentru ospitalitate este „philoxenia”. Este un cuvânt care provine din termenii antici și moderni „philo”, care înseamnă iubire, și „xenos”, care înseamnă străin. În esență, înseamnă actul de atenție, grijă și generozitate față de oamenii care sunt străini pentru noi, față de casa noastră, de pământul nostru, de țara noastră. Acesta este sensul profund care cuprinde semnificația unică a ospitalității grecești.

Încă din cele mai vechi timpuri, pentru greci a fost o instituție socială să primească și să îngrijească străinii aflați pe teritoriul lor. Grecii antici susțineau această idee și o considerau o obligație morală și o lege sacră a zeilor. Din acest motiv, străinii erau considerați trimiși ai zeilor și erau priviți cu respect și sfințenie. Orice străin putea fi un zeu deghizat, ca o formă de testare a ospitalității gazdei. În plus, tatăl zeilor – Zeus sau Zeus Xenios – era „zeul străinului”. El era venerat ca protector al tuturor vizitatorilor.

Mai concret, indiferent de identitatea oaspetelui, gazda trebuia să îl primească cu mâncare, băutură și adăpost. Cei care nu respectau această regulă morală riscau mânia lui Zeus. Pe lângă hrană, băutură și adăpost, gazda trebuia să ofere și o baie și un dar de despărțire. Toate acestea sunt reflectate în poezia homerică, unde apar scene în care oaspeții se bucură de ospitalitatea gazdelor lor, scrie grecotrulygreek.