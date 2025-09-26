Carambola, fructul stea: de ce este considerată una dintre cele mai sănătoase delicii exotice

Carambola
Carambola, cunoscută și sub numele de „fructul stea”, atrage atenția atât prin forma sa spectaculoasă, cât și prin aportul impresionant de nutrienți.

Bogată în vitamine, antioxidanți și fibre, această delicatesă exotică este apreciată în întreaga lume pentru combinația unică dintre gustul răcoritor și beneficiile pentru sănătate.

Carambola (Averrhoa carambola) este o plantă lemnoasă din familia Oxalidaceae și fructul său comestibil, originar din Asia tropicală și cultivat pe scară largă în regiunile tropicale.

Pe măsură ce se coace, acest fruct exotic capătă note de pară, pepene și agrișă, cu un echilibru de arome ușor dulce-acrișoare. Fructul este adesea consumat crud, sub formă de suc sau confiat în sirop de zahăr. Cofetarii îl folosesc pentru forma decorativă de stea cu cinci colțuri în care poate fi tăiat.

Ce este Carambola și de unde provine

Carambolele sunt fructe cu un aspect neobișnuit care cresc pe arbori veșnic verzi, cu trunchi scurt și ramificații dese. Ele apar de-a lungul ramurilor și lângă articulațiile frunzelor, după mici flori liliachii și mov, cu tulpini roșii.

Sub coaja subțire și cerată se află o pulpă galbenă, suculentă și crocantă atunci când este complet coaptă. Fructele necoapte sunt acre. Când sunt tăiate transversal în felii, forma rezultată este cea a unei stele. Majoritatea fructelor conțin până la 12 semințe mici, plate și maro. Fructele coapte au o aromă dulce, tropicală și note de gust dulce-acrișoare care amintesc de prune și struguri. Întregul fruct este comestibil, inclusiv coaja și semințele.

Originea lor se află în Asia de Sud-Est. Cuvântul „carambola” a fost adoptat de portughezi, primii europeni care au întâlnit fructul în India, unde era folosit un termen malaiezian. În Indonezia, țara lor de origine, sunt cunoscute sub numele de Carambola și Belimbing.

Valori nutritive și calorii

Carambolele sunt bogate în vitamina C, o singură porție asigurând aproximativ jumătate din doza zilnică recomandată de acest nutrient benefic. De asemenea, sunt o sursă bună de fibre și o sursă excelentă de vitamina K. Carambolele conțin vitamina A, carotenoizi și vitamine din complexul B.

Sunt bogate în flavonoide antioxidante și folat și conțin minerale precum potasiu, fosfor, zinc și fier. Fructele necoapte conțin cantități mari de acid oxalic și pot fi dăunătoare persoanelor cu boli renale sau celor care iau medicamente din clasa statinelor, conform healthline.com.

Conținutul nutritiv al unui singur fruct stea de mărime medie (90 de grame) este:

Fibre: 3 grame

Proteine: 1 gram

• Vitamina C: 52% din doza zilnică recomandată (DZR)

• Vitamina B5: 4% din DZR

Folat: 3% din DZR

• Cupru: 6% din DZR

Potasiu: 3% din DZR

Magneziu: 2% din DZR

Deși conținutul de nutrienți poate părea relativ scăzut, trebuie avut în vedere că această porție conține doar 28 de calorii și 6 grame de carbohidrați. Acest lucru înseamnă că, raportat la conținutul caloric, fructul stea este foarte nutritiv.

Beneficiile consumului de carambola

Capacitate antiinflamatoare

Nivelul ridicat de antioxidanți din acest fruct îl face un bun antiinflamator, care poate ajuta la ameliorarea simptomelor de psoriazis și dermatită.

►Promovarea pierderii în greutate

Fibrele din fructul stea pot stimula metabolismul și te pot ajuta să te simți sătul mai mult timp, ceea ce poate reduce aportul alimentar. De asemenea, este o gustare cu conținut scăzut de calorii.

►Stimularea imunității

Fructul stea oferă o doză sănătoasă de vitamina C, care ajută organismul să producă globule albe capabile să combată germenii și să susțină un sistem imunitar puternic.

►Îmbunătățirea sănătății inimii

Potasiul din fructul stea ajută la scăderea tensiunii arteriale, reducând astfel riscul de infarct sau accident vascular cerebral. Cercetările arată că poate contribui și la reducerea nivelului de colesterol, conform webmd.

►Îmbunătățirea digestiei

Fibrele din fructul stea ajută la deplasarea reziduurilor prin tractul digestiv, ameliorând constipația, balonarea, crampele și diareea.

Contraindicații

Fructul stea poate provoca efecte adverse la unele persoane, în principal din cauza conținutului ridicat de oxalați.

Prin urmare, persoanele cu probleme renale ar trebui să evite consumul de fruct stea și de suc de fruct stea sau să consulte un medic înainte de a-l consuma.

Pentru cei cu afecțiuni renale, consumul regulat de fruct stea poate duce la deteriorarea rinichilor, precum și la toxicitate cauzată de fructul stea, care poate provoca probleme neurologice, cum ar fi confuzie, convulsii și chiar deces.

Persoanele care iau medicamente prescrise ar trebui, de asemenea, să fie atente. Similar cu grepfrutul, fructul stea poate modifica modul în care un medicament este metabolizat și utilizat de organism.

Cum se mănâncă carambola

Este posibil să eviți să încerci fructul stea dacă nu știi cum să îl pregătești. Iată o metodă simplă de preparare și consum:

• Asigură-te că este copt – un fruct stea copt trebuie să fie în principal galben, cu doar ușoare nuanțe verzi.

• Clătește fructul cu apă.

• Taie capetele.

• Feliază-l.

• Îndepărtează semințele și consumă-l.

Poți adăuga acest fruct în alimentație în mai multe moduri, inclusiv:

• Feliat și consumat ca atare.

• Adăugat în salate sau alte preparate proaspete.

• Folosit ca decor.

• Transformat în tarte sau budinci.

• Gătit împreună cu pește sau fructe de mare.

• Preparat sub formă de gem sau jeleu.

• Transformat în suc și băut ca băutură.

