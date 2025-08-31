Durian - ce este și cum se mănâncă. Ce gust are acest fruct și de ce miroase urât

Durianul este un fruct exotic cunoscut pentru dimensiunea sa impresionantă și coaja spinoasă, dar mai ales pentru aroma puternică, care poate fi considerată neplăcută de unii. Pulpa are un gust dulce și bogat, fiind apreciată în bucătăria asiatică.

Durianul este un fruct tropical unic. Este popular în sud-estul Asiei, unde i se spune „regele fructelor”.

Durianul este foarte bogat în nutrienți, conținând mai mulți decât majoritatea celorlalte fructe. Totuși, este criticat din cauza mirosului său puternic. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct.

Ce este durianul

Durianul este un arbore tropical veșnic verde, întâlnit în sud-estul Asiei. Fructul distinctiv are o coajă spinoasă și miros de ouă stricate. Fructul, scoarța, rădăcinile și frunzele sunt folosite pentru prepararea medicamentelor. Oamenii folosesc durianul pentru febră, tensiune arterială ridicată, boli ale ficatului și multe alte afecțiuni, dar nu există dovezi științifice solide care să susțină aceste utilizări.

Fructul de durian poate exista în mai multe varietăți, dar este cunoscut în special pentru coaja sa spinoasă și mirosul puternic. Comparativ cu alte fructe, durianul are un conținut foarte ridicat de nutrienți.

Valori nutriționale

Durianul este foarte bogat în nutrienți comparativ cu majoritatea celorlalte fructe.

250 de grame de pulpă oferă:

• Calorii: 357

• Grăsimi: 13 grame

• Carbohidrați: 66 grame

• Fibre: 9 grame

• Proteine: 4 grame

• Vitamina C: 80% din Valoarea Zilnică (VZ)

• Tiamină: 61% din VZ

• Mangan: 39% din VZ

• Vitamina B6: 38% din VZ

• Potasiu: 30% din VZ

• Riboflavină: 29% din VZ

• Cupru: 25% din VZ

• Folat: 22% din VZ

• Magneziu: 18% din VZ

• Niacină: 13% din VZ

Acest profil nutrițional face din durian unul dintre cele mai hrănitoare fructe la nivel mondial.

De asemenea, este bogat în compuși vegetali benefici, inclusiv antociani, carotenoide, polifenoli și flavonoide. Mulți dintre aceștia acționează ca antioxidanți.

Beneficiile pentru sănătate ale durianului

Toate părțile plantei de durian — frunzele, coaja, rădăcinile și fructul — au fost folosite în medicina tradițională malaeziană pentru tratarea diverselor afecțiuni, inclusiv febră mare, icter și probleme ale pielii.

Studiile sugerează că fructul de durian oferă următoarele beneficii pentru sănătate:

• Reduce riscul de cancer. Antioxidanții săi pot neutraliza radicalii liberi care favorizează apariția cancerului. Într-un studiu de laborator, extractul de durian a împiedicat răspândirea unui tip de celule de cancer la sân.

• Previne bolile de inimă. Mai mulți compuși din durian pot ajuta la reducerea nivelului de colesterol și a riscului de ateroscleroză, adică rigidizarea arterelor, conform healthline.

• Combate infecțiile. Coaja conține compuși cu proprietăți antibacteriene și antifungice.

• Scade nivelul zahărului din sânge. Durianul are un indice glicemic (IG) mai scăzut decât multe alte fructe tropicale, ceea ce înseamnă că poate crește mai puțin nivelul zahărului din sânge.

Deși aceste studii sunt promițătoare, multe au fost realizate pe animale sau în laborator. Nu se pot face afirmații solide până când beneficiile durianului nu vor fi confirmate prin studii controlate pe oameni.

Cum se mănâncă

Durianul este utilizat în preparate dulci și sărate. Atât pulpa cremoasă, cât și semințele sunt comestibile, deși semințele trebuie gătite.

Gustul fructului este descris ca o combinație între brânză, migdale, usturoi și caramel.

Preparatele comune cu durian includ:

• suc

• semințe, fierte sau prăjite

• supă

• bomboane, înghețată și alte deserturi

• garnitură

De asemenea, durianul este folosit în medicina tradițională și are unele proprietăți medicinale care sunt în prezent studiate.

Thailanda este cel mai mare exportator de durian din lume. Dacă vrei un fruct copt, caută spini deschiși la culoare, fără pete maronii închise sau urme albe între spini, semne ale unei coaceri excesive. Fructul de durian se poate congela și este adesea exportat și vândut congelat. Păstrează durianul la frigider sau într-un loc răcoros până când sunteți gata să îl deschideți.

Cum să tai durianul

1. Așează durianul cu tulpina în jos pe o suprafață curată de tăiat. Folosind un cuțit mare și ascuțit, fă o tăietură prin coaja groasă de sus a durianului, de aproximativ 7–10 cm lungime. Pe măsură ce tai, trage coaja cu cealaltă mână, conform thespruceeats.

2. Folosește-ți mâinile pentru a deschide durianul. Coaja se rupe destul de ușor, dar ai grijă să nu te înțepi de spini. Odată deschis, pune cele două jumătăți pe tocător.

3. Folosind o lingură (sau mâinile), scoate „păstăile” mari de fruct și așează-le pe o farfurie.

4. Înainte de a mânca sau a servi, este recomandat să îndepărtezi semințele. În unele țări din Asia de Sud-Est, semințele sunt fierte sau prăjite și consumate.

5. Taie și celelalte secțiuni ale fructului de-a lungul cusăturii centrale a „cojii” interioare pentru a găsi mai multe secțiuni de fruct.

6. Îndepărtează secțiunile suplimentare cu o lingură sau cu degetele și pune-le pe farfurie.

7. Lucrul cu durianul poate lăsa miros pe mâini pe tot parcursul zilei. Un truc: trecerea apei calde prin (sau în jurul) coajei de durian creează o soluție ușor alcalină care, combinată cu săpunul, ajută la eliminarea mirosului.

Durianul este foarte sănătos, cu concentrații ridicate de vitamine și minerale. Este unic printre fructe deoarece conține vitamine din complexul B și este deosebit de potrivit pentru vegetarieni și vegani. Este, de asemenea, bogat în fibre, vitamina C, potasiu, cupru și magneziu.

Rețetele cu durian includ deserturi din orez lipicios cu lapte de cocos (Laos), înghețată de durian sau alte preparate asiatice dulci.

