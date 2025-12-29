O nouă super-putere nucleară va apărea în mai puțin de 3 ani. Avertismentul ”sumbru” al Chinei

29-12-2025 | 17:52
arme nucleare
IMAGO

Experții nucleari chinezi cred că Japonia ar putea construi arme nucleare în mai puțin de 3 ani, Beijingul apreciind că dușmanii săi istorici, care oricum aveau capacitatea tehnică, au acum și motivația politică.

 

Cristian Anton

Japonia va avea arme nucleare în mai puțin de 3 ani, scrie South China Morning Post (SCMP), prestigioasă publicație independentă din Hong Kong.

Potrivit sursei citate, avertismentul sumbru al regretatului om de stat american Henry Kissinger despre intenția Tokyo de a deveni o putere nucleară până în 2028 este acum reexaminat de Beijing.

China reamintește că una dintre ultimele și cele mai sumbre predicții ale lui Henry Kissinger, înainte de moartea sa, a fost că Japonia va încerca în cele din urmă să dezvolte arme nucleare. Într-un interviu din 2023 acordat publicației The Economist, Kissinger a avertizat că Japonia „se îndreaptă spre a deveni o putere nucleară în cinci ani”.

Experții nucleari chinezi estimează că Japonia are acum motivația politică, dar și capacitatea tehnică de a dezvolta arme nucleare în mai puțin de 3 ani, repetând avertismentul lui Kissinger că Japonia nutrește ambiții de a-și reînvia statutul militar de dinainte de război atunci când va apărea oportunitatea.

centrala nucleara
Japonia va reporni curând cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani după dezastrul de la Fukushima

Oficial al premierului nipon: ”Japonia ar trebui să dețină arme nucleare”

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a atins luna trecută linia roșie a celor trei principii non-nucleare ale Japoniei, încercând să creeze o deschidere legală.

Săptămâna trecută, un înalt oficial din biroul prim-ministrului japonez responsabil cu consilierea lui Takaichi cu privire la politica de securitate a declarat pentru Asahi Shimbun că, având în vedere mediul de securitate din ce în ce mai sever din jurul Japoniei, el crede că „Japonia ar trebui să dețină arme nucleare”.

Cu toate acestea, secretarul-șef al cabinetului Japoniei, Minoru Kihara, a reafirmat pe 18 decembrie că angajamentul vechi de decenii al țării de a nu deține niciodată arme nucleare, afirmând că politica sa nucleară nu s-a schimbat.

Trump: „Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina”

Sursa: Pro TV

Una dintre marile puteri ale lumii, Japonia, a aprobat un buget record pentru înarmare în 2026: 58 de miliarde de dolari
Una dintre marile puteri ale lumii, Japonia, a aprobat un buget record pentru înarmare în 2026: 58 de miliarde de dolari

Guvernul japonez a aprobat un plan bugetar record pentru apărare, care depășește 9 trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari) pentru anul 2026.

Japonia va reporni curând cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani după dezastrul de la Fukushima
Japonia va reporni curând cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani după dezastrul de la Fukushima

Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, după ce regiunea Niigata a aprobat reluarea operațiunilor. Decizia marchează revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani după dezastrul de la Fukushima.

Coreea de Nord acuză Japonia că depășește „linia roșie”: Ambiţiile sale nucleare trebuie împiedicate cu orice preţ
Coreea de Nord acuză Japonia că depășește „linia roșie”: Ambiţiile sale nucleare trebuie împiedicate cu orice preţ

Coreea de Nord a avertizat, duminică dimineaţa, că ambiţiile nucleare ale Japoniei „trebuie împiedicate cu orice preţ”, potrivit agenţiei oficiale KCNA, după ce un oficial japonez a sugerat că ţara ar trebui să deţină arme nucleare.

Țara în care iau avânt creditele ipotecare pe 50 de ani
Țara în care iau avânt creditele ipotecare pe 50 de ani

Creditele ipotecare pe 50 de ani încep să devină populare în Japonia, unde tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Potrivit băncilor, debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani.

 

POLITICO: Japonia respinge planul UE privind activele rusești, în timp ce SUA reduc sprijinul pentru Ucraina
POLITICO: Japonia respinge planul UE privind activele rusești, în timp ce SUA reduc sprijinul pentru Ucraina

Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO.

Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbatarea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”
Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbatarea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat că cererea celor patru judecători de amânare a dezbaterilor pe reforma pensiilor magistraților este justificată, în timp ce absența lor de la ședință ar constitui totuși abatere profesională.

 

