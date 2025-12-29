O nouă super-putere nucleară va apărea în mai puțin de 3 ani. Avertismentul ”sumbru” al Chinei

Experții nucleari chinezi cred că Japonia ar putea construi arme nucleare în mai puțin de 3 ani, Beijingul apreciind că dușmanii săi istorici, care oricum aveau capacitatea tehnică, au acum și motivația politică.

Japonia va avea arme nucleare în mai puțin de 3 ani, scrie South China Morning Post (SCMP), prestigioasă publicație independentă din Hong Kong.

Potrivit sursei citate, avertismentul sumbru al regretatului om de stat american Henry Kissinger despre intenția Tokyo de a deveni o putere nucleară până în 2028 este acum reexaminat de Beijing.

China reamintește că una dintre ultimele și cele mai sumbre predicții ale lui Henry Kissinger, înainte de moartea sa, a fost că Japonia va încerca în cele din urmă să dezvolte arme nucleare. Într-un interviu din 2023 acordat publicației The Economist, Kissinger a avertizat că Japonia „se îndreaptă spre a deveni o putere nucleară în cinci ani”.

Experții nucleari chinezi estimează că Japonia are acum motivația politică, dar și capacitatea tehnică de a dezvolta arme nucleare în mai puțin de 3 ani, repetând avertismentul lui Kissinger că Japonia nutrește ambiții de a-și reînvia statutul militar de dinainte de război atunci când va apărea oportunitatea.

Oficial al premierului nipon: ”Japonia ar trebui să dețină arme nucleare”

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a atins luna trecută linia roșie a celor trei principii non-nucleare ale Japoniei, încercând să creeze o deschidere legală.

Săptămâna trecută, un înalt oficial din biroul prim-ministrului japonez responsabil cu consilierea lui Takaichi cu privire la politica de securitate a declarat pentru Asahi Shimbun că, având în vedere mediul de securitate din ce în ce mai sever din jurul Japoniei, el crede că „Japonia ar trebui să dețină arme nucleare”.

Cu toate acestea, secretarul-șef al cabinetului Japoniei, Minoru Kihara, a reafirmat pe 18 decembrie că angajamentul vechi de decenii al țării de a nu deține niciodată arme nucleare, afirmând că politica sa nucleară nu s-a schimbat.

