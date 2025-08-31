Mangostan - regina fructelor. Ce este, cum se mănâncă și ce beneficii are pentru sănătate

Mangostanul este un fruct tropical exotic, cunoscut pentru pulpa sa albă, dulce-acrișoară și aroma delicată. Pe lângă gustul rafinat, acesta este apreciat pentru conținutul bogat de antioxidanți și proprietățile benefice pentru sănătate.

Mangostanul (Garcinia mangostana) este un arbore tropical atractiv (familia Clusiaceae), originar din Asia de Sud-Est și cultivat pentru fructul său dulce-acrișor.

Fructul de mangostan este foarte apreciat pentru textura sa suculentă și delicată și pentru aroma ușor astringentă și este consumat de obicei proaspăt, conservat sau uscat.

Ce este mangostanul

Mangostanul este un fruct tropical originar din Asia de Sud-Est. Cunoscute științific sub numele de Garcinia mangostana, aceste fructe sunt adesea denumite „Regina Fructelor”. Arborele produce fructe cu coajă violetă, care conțin pulpă albă, dulce, bogată în vitamina C, antioxidanți și minerale esențiale. Mangostanul este apreciat pentru aroma sa florală unică, beneficiile nutriționale și raritatea sa în afara regiunilor de origine. Iată 20 de fapte despre mangostan:

Cum se mănâncă

Fructul tropical mangostan este cultivat din abundență în Thailanda. Are dimensiunea unei mingi de tenis, cu o coajă tare, de un violet intens. Acest fruct unic are un gust dulce și o textură foarte fină și este bogat în antioxidanți și micronutrienți. Poate fi găsit în magazinele și piețele cu produse alimentare asiatice.

Mangostanii buni au codițe verzi sănătoase și o coajă lucioasă. Fructul trebuie să fie ferm și fără crăpături. Asigură-te că fructul nu are insecte și nu cumpăra fructe care au picături întărite de rășină galbenă pe coajă, deoarece acelea conțin adesea segmente afectate de scurgerile de rășină.

Pentru a deschide mangostanul, ține-l ferm pe lateral și fă o tăietură cu un cuțit zimțat. Cu cât fructul este mai vechi, cu atât coaja este mai tare (poate fi nevoie de mișcări de ferăstrău). Taie superficial pe toată circumferința, aproximativ 0,5–0,8 cm adâncime, doar atât cât să creezi o deschidere pentru a băga degetele. Nu trebuie să tai până în mijloc, conform thespruceeats.

Dacă nu ai cuțit, poți ține mangostanul între palme și să strângi până când coaja violetă crapă. Odată fisurate, cojile pot fi decojite. Totuși, această metodă este mai dezordonată și poate zdrobi segmentele din interior, eliberând suc.

După ce ai tăiat fructul pe toată circumferința, încearcă să îl desfaci cu degetele sau trăgând ușor fiecare jumătate, asemănător cu modul în care se deschide un avocado. Dacă nu reușești sau nu vezi pulpa albă, înseamnă că nu ai tăiat suficient de adânc.

Îndepărtează coaja pentru a dezvălui pulpa albă de mangostan. Dacă bucăți mici din coaja violetă rămân lipite de pulpă, lasă-le acolo; această coajă conține antioxidanți și micronutrienți valoroși.

Mangostanii buni au segmente opace, albe și ferme, nu translucide sau gălbui.

Pulpa de mangostan seamănă cu cea a unei portocale, având segmente interne. Folosește degetele pentru a separa segmentele.

Semințele sunt moi și comestibile, nu trebuie îndepărtate. Uneori nici nu le vei observa. Totuși, unii aleg să nu le mănânce deoarece pot fi tari și amare.

Mangostanul poate fi consumat proaspăt sau combinat cu alte fructe exotice într-o salată. Unii îl transformă în suc, cu tot cu coajă. Poate fi folosit în înghețată, sorbeturi și diverse deserturi, precum clafoutis cu mangostan. De asemenea, poate fi folosit ca decor pentru budinci asiatice, cum ar fi budinca thailandeză de tapioca. Poate fi inclus și în preparate sărate, adăugând o notă dulce de aromă.

Getty

Valori nutriționale

Mangostan are un conținut scăzut de calorii, dar oferă mulți nutrienți esențiali.

190 de grame de mangostan conservat, scurs și ambalat în sirop, conține:

• Calorii: 143

• Carbohidrați: 35 g

• Fibre: 3,5 g

• Grăsimi: 1 g

• Proteine: 1 g

• Vitamina C: 6% din valoarea zilnică recomandată (VZR)

• Vitamina B9 (folat): 15% din VZR

• Vitamina B1 (tiamină): 9% din VZR

• Vitamina B2 (riboflavină): 8% din VZR

• Mangan: 9% din VZR

• Cupru: 15% din VZR

• Magneziu: 6% din VZR

Vitaminele și mineralele din acest fruct sunt importante pentru menținerea multor funcții ale organismului, inclusiv producerea de ADN, contracția musculară, vindecarea rănilor, imunitatea și transmiterea nervoasă.

195 de grame de fruct asigură aproape 12,5% din VZR pentru fibre — un nutrient care lipsește adesea din alimentația oamenilor.

Beneficii pentru sănătate

Mangostan (Garcinia mangostana) este un fruct tropical cu o aromă ușor dulce și acrișoară.

Este originar din Asia de Sud-Est, dar se găsește și în diverse regiuni tropicale din lume.

Fructul mai este denumit și „mangostan mov”, datorită culorii violet închise pe care o capătă coaja la maturitate. În contrast, pulpa suculentă din interior este albă și strălucitoare.

Getty

Bogat în antioxidanți puternici

Unul dintre cele mai importante aspecte ale mangostanului este profilul său unic de antioxidanți.

Antioxidanții sunt compuși care neutralizează efectele dăunătoare ale radicalilor liberi, asociați cu diverse boli cronice.

Mangostan conține nutrienți cu capacitate antioxidantă, precum vitamina C și mangan. În plus, furnizează xantone — un tip special de compus vegetal cu proprietăți antioxidante puternice.

Studiile au arătat că activitatea antioxidantă a xantonelor poate susține efecte antiinflamatoare, anticancerigene, antiîmbătrânire și antidiabetice.

Xantonii pot fi responsabili pentru multe dintre beneficiile potențiale ale mangosteenului, dar este nevoie de mai multe cercetări pe oameni pentru concluzii clare.

Poate avea proprietăți antiinflamatoare

Xantonii din mangosteen pot contribui la reducerea inflamației.

Studii pe celule și animale arată că xantonii au efect antiinflamator și pot reduce riscul de boli inflamatorii precum cancerul, bolile de inimă și diabetul, conform .

Mangostan este de asemenea bogat în fibre, care aduc multiple beneficii. Unele cercetări pe animale sugerează că o dietă mai bogată în fibre poate reduce răspunsul inflamator al organismului.

Sunt necesare însă mai multe studii pentru a înțelege mai bine impactul mangosteenului asupra inflamației și progresiei bolilor la oameni.

Poate avea efecte anticancerigene

Studiile populaționale arată că dietele bogate în fructe și legume, inclusiv mangostan, sunt asociate cu o incidență mai scăzută a cancerului.

Anumiți compuși vegetali din mangostan — inclusiv xantonii — au efecte antioxidante și antiinflamatoare, care pot contribui la prevenirea dezvoltării și răspândirii celulelor canceroase.

Mai multe studii de laborator au arătat că xantonii pot inhiba creșterea celulelor canceroase, inclusiv la nivelul sânului, stomacului și plămânilor.

Unele cercetări pe animale au observat că xantonii pot încetini evoluția cancerului de colon și de sân.

Deși rezultatele sunt promițătoare, studiile pe oameni sunt insuficiente.

Poate susține pierderea în greutate

În domeniul sănătății și wellness, una dintre cele mai cunoscute afirmații despre mangostan este legată de potențialul său de a sprijini slăbirea.

Un studiu a arătat că șoarecii hrăniți cu o dietă bogată în grăsimi, dar suplimentați cu mangostan, au luat semnificativ mai puțin în greutate decât grupul de control.

Într-un mic studiu de 8 săptămâni, persoanele care au consumat zilnic suc de mangostan (90, 180 sau 270 ml, de două ori pe zi) au avut un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut comparativ cu grupul de control.

Cercetările privind legătura dintre mangostan și obezitate sunt limitate, dar specialiștii consideră că efectele antiinflamatoare ale fructului pot sprijini metabolismul grăsimilor și preveni acumularea de kilograme.

Sunt necesare însă mai multe studii pentru a înțelege modul în care mangosteenul poate fi inclus într-un plan eficient de pierdere în greutate.

