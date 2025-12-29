Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

A fost un moment în care, potrivit lui Mark Stone, corespondentul Sky News la Washington, preşedintele ucrainean „şi-a pierdut faţa de jucător de poker” şi a lăsat să se întrevadă o reacţie.

El a ridicat din umeri, apoi a râs.

„Este uşor să te pierzi în planuri cu mai multe puncte şi în speculaţii, dar reacţia lui Zelenski faţă de Trump a spus totul”, a scris Mark Stone.

Întâlnirea de la Mar-a-Lago dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski nu a dus la progrese semnificative, dar au existat câteva concluzii notabile şi nu a avut loc nicio ceartă, cum a fost cazul întâlnirii din Biroul Oval din februarie, când liderul ucrainean a fost admonestat în public de gazdele sale.

Faptul că nu s-a făcut un pas înapoi este în sine o victorie, consideră Mark Stone. Având în vedere relaţia tensionată dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski, acest lucru este important, subliniază jurnalistul.

Au existat însă câteva concluzii notabile. În primul rând, expresiile faciale ale lui Zelenski. Uneori părea exasperat – de exemplu, când Trump a minimizat importanţa negocierilor extrem de delicate făcând comentarii amuzante în faţa jurnaliştilor despre mâncarea de la Mar-a-Lago şi despre fizicul generalilor liderului ucrainean. Chestii de copii, comentează Mark Stone.

Însă apoi a fost un moment memorabil când faţa impasibilă a lui Zelenski s-a destrămat. A ridicat din umeri, apoi a râs când Trump a spus: „Rusia vrea ca Ucraina să aibă succes”.

„Ce afirmaţie profund stupidă din partea preşedintelui american! Uitaţi-vă la acţiunile lui Vladimir Putin. Ascultaţi-i cuvintele. Uneori este greu de ştiut dacă Trump este doar ignorant, nu acordă atenţie detaliilor sau este de fapt la cheremul lui Putin. Zelenski probabil are o părere, dar a reuşit să-şi păstreze decenţa”, a comentat corespondentul Sky News la Washington.

Dincolo de spectacolul oferit de chipul lui Zelenski, au existat şi alte momente importante – măcar pentru că vor servi drept repere atunci când Trump îşi va schimba poziţia, aşa cum a făcut-o de atâtea ori, continuă Mark Stone.

În ceea ce priveşte garanţiile de securitate ale SUA, Zelenski părea liniştit că America lui Trump va oferi un fel de sprijin militar pentru a contracara o nouă agresiune rusă în viitor. Dar niciunul dintre lideri nu a precizat cum ar arăta acest sprijin. Surse ucrainene i-au spus corespondentului Sky News că angajamentul lui Trump de a-şi menţine sprijinul pentru Ucraina cu garanţii de securitate este un punct cheie (nu contează faptul că Trump a făcut acest lucru acum câteva luni şi apoi a dat înapoi). Aceleaşi surse au spus, de asemenea, că aparenta dorinţă a lui Trump de a merge în Ucraina şi de a se adresa parlamentului de acolo, declaraţie pe care a făcut-o în premieră, este un angajament pozitiv. Să vedem dacă se va ţine de cuvânt - sau dacă îşi va schimba din nou poziţia - şi în ceea ce priveşte garanţiile de securitate, notează Mark Stone.

Cel mai elocvent moment al conferinţei de presă comune, confuze şi sinuoase, a venit din partea lui Zelenski, când a prezentat progresele înregistrate în procente.

El a spus: „Planul de pace în 20 de puncte, 90% agreat”.

„Garanţii de securitate SUA-Ucraina, 100% agreat”.

„Garanţii de securitate SUA-Europa-Ucraina, aproape agreat”.

Aşadar, remarcă jurnalistul, acest lucru confirmă că Zelenski a acceptat angajamentele SUA în privinţa garanţiilor de securitate, dar arată că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a stabili unele elemente ale cooperării în materie de securitate între SUA şi Europa. Acest lucru este esenţial, deoarece implică perspectiva trimiterii de trupe europene pe teren în Ucraina. Este o linie roşie pentru Rusia, iar Trump ştie acest lucru.

Este uşor să te pierzi în toate acestea: progresul, poziţiile, planurile cu mai multe puncte şi interpretările. Dar trebuie să reţinem câteva elemente fundamentale. În primul rând, Trump poate dori încheierea acestui război, dar nu îi pasă cum se va întâmpla acest lucru. În al doilea rând, Putin nu a dat semne reale că doreşte încheierea războiului. În al treilea rând, Ucraina nu doreşte să fie forţată să se predea, subliniază corespondentul Sky News, potrivit News.ro.

Acum câteva săptămâni, americanii au elaborat un plan în 28 de puncte. Acesta era practic o listă de dorinţe a Rusiei. De atunci, ucrainenii, împreună cu europenii şi în coordonare cu americanii, l-au perfecţionat. Acum are 20 de puncte şi conţine numeroase concesii din partea Ucrainei. Europa şi Ucraina se aşteaptă acum ca Trump să-şi concentreze presiunea asupra Moscovei şi să-l implice pe Vladimir Putin într-un mod care să-l determine să acţioneze.

Nu vă ţineţi respiraţia, conchide, sceptic, jurnalistul britanic.

