Pomelo - cum se mănâncă acest fruct și ce beneficii are pentru sănătate

30-08-2025 | 10:16
pomelo
Pomelo este un fruct citric mare, cu pulpă zemoasă și gust dulce-acrișor, apreciat pentru proprietățile nutritive. Consumat regulat, aduce beneficii pentru sistemul imunitar și pentru sănătatea generală, fiind o sursă bogată de vitamine.

autor
Anca Lupescu

Similar cu grepfrutul, pomelo este cel mai mare membru al familiei citricelor.

Este originar din Asia de Sud-Est și are coaja verde deschis până la galben, cu pulpă suculentă, dulce și ușor acrișoară. Pomelo este foarte nutritiv și bogat în antioxidanți.

Origini

Pomelo își are probabil originea în regiunea Malesiană (o zonă biogeografică ce se întinde din Malaezia prin Indonezia până în Papua Noua Guinee). Specii diferite de pomelo, fie obținute prin selecție și propagare, fie găsite ca hibrizi naturali, au fost cultivate în Asia de Sud-Est.

În 1884, o varietate de pomelo, limau bali, a fost importată în Malaya din Indonezia de către Sir Hugh Low și cultivată în Penang și Perak. O varietate aparte descoperită în Indiile de Est Olandeze, numită în malaeză limau wangkang, conține un fruct mic închis într-un fruct mai mare.7

În Asia de Sud-Est, pomelo este cultivat ca plantă de cultură în Indonezia, Thailanda și Malaezia.

Valori nutriționale

Ca multe alte fructe citrice, pomelo este o sursă excelentă de vitamina C, asigurând mai mult decât necesarul zilnic într-o cană de pulpă. Vitamina C este un antioxidant important și sprijină sănătatea sistemului imunitar.

Aproximativ 190 g de pomelo conține:

• Calorii: 72

Proteine: 1,4 g

• Grăsimi: 0 g

• Carbohidrați: 18,3 g

Fibre: 1,9 g

Potasiu: 410 mg (8,7% din necesarul zilnic)

• Vitamina C: 116 mg (128% din necesarul zilnic)

• Riboflavină: 0,05 mg (3,8% din necesarul zilnic)

Tiamină: 0,07 mg (5,8% din necesarul zilnic)

• Cupru: 90 mcg (10% din necesarul zilnic)

Pomelo este o bună sursă de fibre alimentare, care pot sprijini digestia. De asemenea, este bogat în minerale precum potasiu și cupru. Potasiul este important pentru contracțiile musculare, funcționarea inimii și a rinichilor, dar și pentru transmiterea nervoasă. Cuprul contribuie la sănătatea sistemului nervos și imunitar, precum și la producerea de energie, vase de sânge și țesut conjunctiv.

pomelo

Ce gust are pomelo

Există mai multe soiuri de pomelo, cu diferențe ușoare de gust și aromă. Majoritatea sunt dulci, cu note ușor acre, fiind în general mai dulci și mai puțin amărui decât grepfrutul, conform verywellhealth.com.

Beneficii pentru sănătate

Sănătatea inimii: Studii pe animale au arătat că extractul de pomelo poate reduce colesterolul total, LDL („colesterolul rău”) și trigliceridele.

Întărirea imunității: Conținutul ridicat de vitamina C și alți antioxidanți poate susține sistemul imunitar și poate scurta durata infecțiilor respiratorii.

Posibil efect anticancerigen: Studii pe animale au arătat că polizaharidele și carotenoizii din pomelo pot încetini creșterea tumorilor și pot stimula sistemul imunitar.

Proprietăți antimicrobiene: Uleiurile esențiale din coaja de pomelo pot avea efecte împotriva unor bacterii și fungi.

Încetinirea procesului de îmbătrânire: Antioxidanții din pomelo pot proteja pielea de daunele provocate de radicalii liberi și pot reduce hiperpigmentarea.

Contraindicații

Persoanele alergice la citrice trebuie să îl evite. Cei care iau statine pentru colesterol ridicat nu ar trebui să consume pomelo, deoarece conține furanocumarine, compuși care interferează cu metabolizarea acestor medicamente

Cum se mănâncă pomelo 

Pomelo se consumă similar cu portocalele sau grepfrutul:

• Se decojește coaja groasă și partea albă amară, apoi se consumă pulpa pe secțiuni.

• Se poate tăia în jumătate și mânca în secțiuni, rupându-se ca oricare altă citrică.

• Se poate curăța și secționa în bucăți, apoi adăuga în salate, sucuri, sosuri sau deserturi.

Dată publicare: 30-08-2025 10:16

