„Secretul” șoferului de 21 de ani care a fugit de poliție și a sărit din mașină în mers ca să scape, în Dolj

29-12-2025 | 17:49
Urmărire ca-n filme pe străzile dintr-o localitate din Dolj. Un tânăr a gonit la volanul mașinii, cu echipajele de poliţie pe urme. Ca să scape, a sărit din maşină, din mers. Nu avea permis, au aflat ulterior poliţiştii.

Roxana Tivadar

Corespondent PRO TV: „Tânărul de 21 de ani a fost oprit iniţial la un control de rutină, în localitatea Urzicuţa. În loc să tragă însă pe dreapta, după cum i-a făcut semn echipajul de poliţie, el a accelerat, încercând să scape. Oamenii legii au plecat imediat în urmărirea lui. Au gonit aşa aproximativ doi kilometri, iar la un moment dat, bărbatul a sărit din maşina aflată în mers. Autoturismul s-a oprit apoi într-un cap de pod şi a fost avariat. Între timp, tânărul s-a ascuns într-un grajd, din curtea unui localnic. A fost însă găsit rapid de agenţi, care au constatat că individul, deşi conducea maşina personală, nu a avut niciodată permis de conducere. A fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Dolj. Dosarul penal, deschis pentru conducere fără permis, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Băileşti.”

Sursa: Pro TV

