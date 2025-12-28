DN 67C – Transalpina a fost închis din cauza viscolului puternic. Autoritățile sfătuiesc turiștii să coboare din timp

Stiri actuale
28-12-2025 | 18:16
Transalpina
Captură video Facebook

Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic.

autor
Mihaela Ivăncică

Încă de la orele prânzului, drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.

„Începând cu ora 18:00, circulaţia pe DN 67 C Rânca va fi oprită pe ambele sensuri de mers, din cauza condiţiilor meteo”, a anunţat, duminică seară, Poliţia judeţeană Gorj.

Încă de la orele prânzului drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.

Duminică, după ora 16:00, pe Transalpina a fost interzisă urcarea autovehiculelor către Novaci, din cauza vizibilităţii reduse şi a viscolului.

Citește și
viscol anm
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Turiştii care au petrecut Crăciunul în staţiune au fost ajutaţi să coboare, autoturismele fiind încolonate în spatele utilajelor de deszăpezire care au deschis drumul.

Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, încă de duminică după-amiază, că este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, din cauza codului roşu de viscol, drumarii sfătuindu-i pe turiştii aflaţi în zonă să coboare din timp.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert

Sursa: News.ro

Etichete: Transalpina, viscol,

Dată publicare: 28-12-2025 18:16

Articol recomandat de sport.ro
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Citește și...
Cabinetul medical al Salvamont Gorj a fost spulberat de viscol în Munții Parâng
Stiri actuale
Cabinetul medical al Salvamont Gorj a fost spulberat de viscol în Munții Parâng

Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa, a fost spulberat de viscol.

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Vremea azi, 28 decembrie. Vânt puternic în toată țara, ninsori și viscol sever la munte, rafale de peste 130 km/h
Vremea
Vremea azi, 28 decembrie. Vânt puternic în toată țara, ninsori și viscol sever la munte, rafale de peste 130 km/h

Duminică avem o zi neplăcută, cu vânt puternic în majoritatea zonelor. O să ningă la munte, în Maramureș, în Transilvania și în Moldova.

Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
Stiri actuale
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați

Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.

Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ
Vremea
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Recomandări
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

A fost mobilizare de forțe, duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Decembrie 2025

02:31:48

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28