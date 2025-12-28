DN 67C – Transalpina a fost închis din cauza viscolului puternic. Autoritățile sfătuiesc turiștii să coboare din timp

Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic.

Încă de la orele prânzului, drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.

„Începând cu ora 18:00, circulaţia pe DN 67 C Rânca va fi oprită pe ambele sensuri de mers, din cauza condiţiilor meteo”, a anunţat, duminică seară, Poliţia judeţeană Gorj.

Duminică, după ora 16:00, pe Transalpina a fost interzisă urcarea autovehiculelor către Novaci, din cauza vizibilităţii reduse şi a viscolului.

Turiştii care au petrecut Crăciunul în staţiune au fost ajutaţi să coboare, autoturismele fiind încolonate în spatele utilajelor de deszăpezire care au deschis drumul.

Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, încă de duminică după-amiază, că este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, din cauza codului roşu de viscol, drumarii sfătuindu-i pe turiştii aflaţi în zonă să coboare din timp.

