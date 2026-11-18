„Din cercetările efectuate de poliţişti până la acest moment, a rezultat că, în perioada 2021 – decembrie 2025, bărbatul ar fi indus în eroare 34 de persoane, prezentându-le în mod mincinos că deţine dreptul de a vinde diferite loturi de teren situate în municipiul Braşov şi comuna Sânpetru, precum şi un apartament din municipiul Braşov, deşi nu era proprietarul niciunuia dintre bunuri şi nici nu avea împuternicirea necesară pentru încheierea sau finalizarea unor astfel de tranzacţii”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, potrivit Agerpres.

Conform anchetatorilor, bărbatul ar fi încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare sau de rezervare, inclusiv în numele unor societăţi comerciale, fără a avea dreptul de a le reprezenta, folosind în acest scop datele acestora.

De asemenea, ar fi prezentat schiţe ale amplasamentelor şi alte documente prin care ar fi creat aparenţa existenţei unor tranzacţii imobiliare reale, iar în baza acestor promisiuni, persoanele vătămate ar fi remis sume de bani cu titlu de avans.

Prejudiciul total estimat în cauză până la acest moment se ridică la aproximativ 120.000 de euro.

„Pentru completarea materialului probator, la data de 18 noiembrie, au fost puse în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară, două în municipiul Braşov şi unul în Sibiu, ocazie cu care au fost ridicate mai multe documente de interes în anchetă. Totodată, acestea au dus la stabilirea a încă aproximativ 40 de persoane faţă de care există indicii că ar fi fost înşelate în condiţii similare. Totodată, a fost pus în executare şi un mandat de aducere, emis pe numele bărbatului cercetat, iar pe baza materialului probator acesta a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Braşov”, precizează sursa citată.

La percheziţii au participat poliţişti din cadrul Serviciului Criminalistic Braşov, Poliţiei Municipiului Sibiu – Biroul de Investigaţii Criminale, precum şi luptători din cadrul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Braşov şi Sibiu.

Bărbatul va fi cercetat pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Recomandăm persoanelor care intenţionează să achiziţioneze un teren sau un imobil să verifice cu atenţie situaţia juridică a acestuia, identitatea proprietarului şi dreptul persoanei care intermediază sau propune tranzacţia de a încheia acte în numele acestuia. De asemenea, dacă sunt persoane care au achitat sume de bani pentru achiziţionarea unor terenuri, fără ca tranzacţia să fi fost finalizată sau cărora le-au fost prezentate documente despre a căror veridicitate nu au certitudinea ori există indicii că ar fi fost induse în eroare prin metoda prezentată, le recomandăm să verifice cu atenţie legalitatea documentelor încheiate şi, dacă există neconcordanţe în acestea, să sesizeze Poliţia Braşov”, au mai transmis poliţiştii braşoveni.