Copila se întorcea de la școală și, în timp ce traversa strada, a fost lovită în plin de un autoturism condus de o șoferiță. Polițiștii spun că impactul a fost atât de violent, încât victima a fost proiectată în alte două vehicule.

Tragedia s-a produs într-un cartier din oraș, pe o arteră aglomerată. Martorii spun că eleva traversa regulamentar, pe zebră, când a fost izbită în plin de un autoturism condus de o tânără de 19 ani. Deocamdată, nu este clar de ce șoferița nu a oprit la timp. Anchetatorii spun însă că impactul a fost extrem de violent.

Paul Rodilă, purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud: „Pietonul a fost proiectat în alte două autoturisme care se deplasau din sensul opus.”

Fata a fost găsită inconștientă și intubată la fața locului

În doar câteva minute, la fața locului a ajuns o ambulanță, urmată de un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud: „Victima a fost găsită în stare de inconștiență, cu respirație. Aceasta a fost stabilizată și intubată la fața locului, ulterior fiind transportată la UPU SMURD Bistrița.”

Medicii au transmis că fata este în stare foarte gravă, intubată și ventilată mecanic. Are mai multe traumatisme, iar doctorii fac tot posibilul să o salveze.

Șoferița de 19 ani a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Bărbat: „Se întâmplă destul de des aici, au mai fost în ultima perioadă accidente… E trist că se întâmplă treburi din astea.”

Bărbat: „Când am ieșit afară, victima era jos.”

Reporter: „Era o fetiță?”

Bărbat: „O fetiță, da.”

Reporter: „Pe trecere era?”

Bărbat: „Da, pe trecere. Se circulă uneori cam tare.”

Pe numele șoferiței a fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.