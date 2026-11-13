Este vorba despre un locuitor din Ricla, în vârstă de 24 de ani, de naționalitate română, care ar fi sustras aproximativ 900 de metri de fir de contact din cupru, relatează El Periodico de Aragon.

Faptele au avut loc începând cu data de 13 octombrie, când au fost furați 800 de metri de fir de contact, împreună cu elementele de susținere și pendulele aferente, de pe linia feroviară Madrid–Barcelona, pe raza localității Lumpiaque.

Un al doilea furt a avut loc în ziua următoare, pe aceeași linie ferată, în zona localității Plasencia de Jalón, de unde au fost sustrași alți 60 de metri de cablu de cupru de același tip.

În urma investigațiilor desfășurate de Garda Civilă din Tarazona și a analizării informațiilor obținute, anchetatorii au stabilit că cele două furturi ar fi fost comise de același autor. Ei au ajuns la această concluzie după ce au constatat că, în ambele cazuri, a fost folosit un instrument de tip foarfecă industrială, iar cablurile de cupru au fost secționate în bucăți de aproximativ un metru.

Materialul sustras era ascuns în apropierea locului faptei, urmând ca autorul să revină ulterior cu un vehicul pentru a-l transporta.

În urma analizării tuturor informațiilor, agenții l-au reținut, la data de 5 noiembrie, pe bărbatul în vârstă de 24 de ani, locuitor al localității Ricla și de naționalitate română.

Lui i se impută două infracțiuni de furt prin efracție.

Cele două furturi au provocat perturbări și pagube infrastructurii feroviare de interes general. Prejudiciul material cauzat prin sustragerea cablurilor este estimat la 82.500 de euro.