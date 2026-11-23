În fața anchetatorilor, individul în vârstă de 45 de ani a spus că regretă tot ce a făcut. Sentința nu este definitivă.

Crima înfiorătoare a avut loc anul trecut, în comuna Deleni din județul Iași. Atunci, mai mulți localnici au urmărit împreună un meci de fotbal și au băut alcool, iar doi dintre bărbați au decis apoi să doarmă în casa unui vecin. Iată ce ne spunea gazda în urmă cu un an.

Dumitru Bojica, gazda celor doi: „Aveam o secure pe hol, aici, și s-a dus... Ăla sforăia. Am alergat afară, că mă tăia și pe mine.”

Victima tocmai venise de la muncă din străinătate, spun cunoscuții săi.

Vecin: „Cu două săptămâni înainte de a muri a fost și în Germania, la muncă, cu fratele său. Nu au durat trei săptămâni după ce l-a trimis fratele său acasă, l-a omorât.”

Vecină: „Au băut împreună și s-au luat la bătaie.”

Bărbat: „I-a dat în cap direct, lat a fost.”

Potrivit anchetatorilor, imediat după crimă, suspectul a sunat la 112 și a mărturisit ce a făcut.

Inițial, procurorii au deschis un dosar pentru omor calificat, dar, pe parcursul procesului, încadrarea s-a schimbat în omor. Acum, bărbatul a fost condamnat în primă instanță la 13 ani și 11 luni de închisoare.

Inculpatul a descris, în esență, în același mod derularea faptei: victima sforăia tare și nu îl lăsa să doarmă; a încercat de câteva ori să o trezească, a mai băut vin, a luat toporul de lângă ușă și a lovit-o, se arată în motivarea sentinței Tribunalului Iași.

Hotărârea Tribunalului Iași nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.