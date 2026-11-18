Potrivit anchetatorilor, un membru al comisiei care organiza concursul pentru ocuparea a două posturi de registrator medical ar fi oferit unei candidate - înainte de proba interviului - subiectele și baremele, salvate pe un stick USB.

Întâlnirea dintre cei doi ar fi avut loc într-o cafenea din municipiul Brașov. Polițiștii au făcut percheziții la sediul instituției și la domiciliul angajatului, de unde au ridicat documente și medii de stocare.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.