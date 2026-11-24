Polițiștii care au intervenit tardiv pentru salvarea Alexandrei Măceșanu, achitați. A sunat de 3 ori la 112 până a fi ucisă
Patru foști polițiști, care acum 7 ani au participat la căutările Alexandrei Măceşanu, una dintre adolescentele ucise de Gheorghe Dincă în Caracal, au fost achitaţi în primă instanţă. Fuseseră trimişi în judecată pentru intervenţia tardivă în acest caz.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Cazul Caracal a șocat opinia publică. Alexandra Măceșanu, una dintre adolescentele răpite şi ucise de Gheorghe Dincă acum 7 ani, apucase să ceară ajutor prin 112 înainte să fie omorâtă.
Ancheta începută după tragedie a arătat că, în 25 iulie 2019, în timp ce era în casa lui Dincă, victima de 15 ani a apucat să sune de trei ori la numărul de urgență. A cerut ajutor şi a oferit indicii despre locul în care se afla.
Hotărârea nu este definitivă
Cu toate acestea, abia la 19 ore după aceste apeluri disperate, locuinţa suspectului a fost percheziţionată, însă era deja prea târziu. În curtea individului au fost găsite doar resturi arse, care s-a dovedit că îi aparţineau victimei.
Patru poliţişti, toţi cu funcţii de conducere, au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu. Acum, Judecătoria Balş i-a achitat. Este o primă decizie în acest dosar, iar hotărârea nu este definitivă.
Criminalul Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare.
Video recomandate
Filmul crimelor din Caracal. Ce s-a întâmplat pas cu pas de la dispariția Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu
Filmul crimelor din Caracal. Ce s-a întâmplat pas cu pas de la dispariția Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu
Petardele fac victime înaintea sărbătorilor. Un tânăr din Neamț a ajuns la spital grav rănit
George Simion recunoaște că a primit citația de la Parchetul General pe 20 noiembrie
Bărbat din Constanța, arestat preventiv după ce și-ar fi lovit fiul de 9 ani cu un scaun în cap
Bărbat din Zalău, reținut după ce și-ar fi ucis mama de 70 de ani în urma unei dispute
Percheziții la Clanul Cămătarilor
Liderii UE negociază, la Bruxelles, bugetul Uniunii. Ce spune Victor Negrescu despre banii care ar putea reveni României
Liderii UE negociază, la Bruxelles, bugetul Uniunii. Ce spune Victor Negrescu despre banii care ar putea reveni României
Surse: Frații Cămătaru, vizați de DIICOT pentru exploatarea unor lăutari. Florin Salam și Tzancă Uraganu, printre victime
Zeci de voluntari au mers 150 de kilometri pe Via Transilvanica. Ce schimbări au observat medicii în organismul lor
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit