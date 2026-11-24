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Cazul Caracal a șocat opinia publică. Alexandra Măceșanu, una dintre adolescentele răpite şi ucise de Gheorghe Dincă acum 7 ani, apucase să ceară ajutor prin 112 înainte să fie omorâtă.

Ancheta începută după tragedie a arătat că, în 25 iulie 2019, în timp ce era în casa lui Dincă, victima de 15 ani a apucat să sune de trei ori la numărul de urgență. A cerut ajutor şi a oferit indicii despre locul în care se afla.

Hotărârea nu este definitivă

Cu toate acestea, abia la 19 ore după aceste apeluri disperate, locuinţa suspectului a fost percheziţionată, însă era deja prea târziu. În curtea individului au fost găsite doar resturi arse, care s-a dovedit că îi aparţineau victimei.

Patru poliţişti, toţi cu funcţii de conducere, au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu. Acum, Judecătoria Balş i-a achitat. Este o primă decizie în acest dosar, iar hotărârea nu este definitivă.

Criminalul Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare.