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Românii ar putea să aibă o mini-vacanță de Crăciun mai mare, potrivit unui proiect de lege depus la Senat, prin care se cere declararea ca zi liberă legală și pentru Ajunul Crăciunului, respectiv 24 decembrie, pe lângă zilele libere ale Crăciunului propriu-zis, 25 și 26 decembrie.

În expunerea de motive, inițiatorii atrag atenția că, „pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului sunt declarate zile libere legale doar prima și a doua zi de Crăciun (25 și 26 decembrie). Cu toate acestea, obligativitatea prestării activității profesionale până la finalul programului de lucru din data de 24 decembrie (Ajunul Crăciunului) creează dificultăți majore de ordin social, familial și logistic pentru o categorie semnificativă a populației active”.

Proiectul de lege poate fi consultat în forma sa integrală AICI.

Neplăcerile generate de această situație sunt bine-cunoscute de toată lumea:

„• Constrângerile de timp și mobilitate geografică: Un număr ridicat de salariați își desfășoară activitatea profesională în alte localități sau regiuni decât cele de domiciliu al familiei extinse, astfel încât încheierea programului de lucru în seara zilei de 24 decembrie face practic imposibilă deplasarea în condiții de siguranță și petrecerea Ajunului alături de familie;

• Imposibilitatea pregătirii adecvate pentru sărbătoare: Tradițiile culturale, spirituale și gastronomice specifice Ajunului Crăciunului necesită un timp dedicat gospodăriei și familiei, pe care angajații nu îl au la dispoziție atunci când sunt constrânși să lucreze întreaga zi de 24 decembrie;

• Inechitatea dintre sectoarele de activitate: În practica recentă, numeroși angajatori din mediul privat sau instituții publice acordă deja ziua de 24 decembrie ca zi liberă prin contracte colective de muncă, regulamente interne sau decizii administrative, în timp ce alți salariați (în special din sectoare fără reprezentare sindicală) sunt privați de acest beneficiu, generându-se un tratament diferențiat nejustificat”.

În aceste condiții, introducerea datei de 24 decembrie ca liber legal ar asigura timp tuturor angajaților „pentru pregătirea sărbătorii Crăciunului și reunirea cu familia”, duce la „uniformizarea regimului juridic al timpului de odihnă la nivel național, eliminând discrepanțele dintre angajații care primesc această zi liberă prin negociere colectivă și cei care nu beneficiază de acest drept” și oferă o „predictibilitate sporită pentru angajatori și salariați în planificarea activității economice și a concediilor de odihnă la finalul anului calendaristic”.

Inițiatorii spun că liberul pe 24 decembrie duce la „consolidarea coeziunii sociale și familiale”

Inițiatorii proiectului consideră că legea ar „contribui la consolidarea coeziunii sociale și familiale, reducerea epuizării profesionale (burnout) la final de an și creșterea satisfacției și productivității muncii pe termen mediu.

Din punct de vedere economic, acordarea unei zile libere suplimentare înaintea Crăciunului stimulează consumul intern în sectoarele comerțului cu amănuntul, HoReCa și turismului intern, compensând parțial reducerea activității din alte sectoare economice”.

Pentru operatorii economici cu activitate continuă, Codul muncii oferă deja mecanismele flexibile necesare asigurării continuității serviciilor, se mai arată în proiectul de lege.

În 2026, Ajunul Crăciunului, adică 24 decembrie, cade joi, iar prima zi de Crăciun, vineri. Dacă proiectul ar deveni lege până la acea dată, angajații cu program obișnuit ar putea avea 4 zile libere consecutive, între 24 și 27 decembrie.

Pentru a intra însă în vigoare, legea trebuie adoptată de Parlament, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Deocamdată, se află doar în stadiul de proiect depus la Senat. Până la aprobarea sa, 24 decembrie rămâne zi lucrătoare.